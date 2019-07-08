Порошенко: телемосты с агрессором, Путиным и убийцами украинского народа – невозможны

Украинская власть и общество должны дать решительный отпор информационной диверсии, организованной Владимиром Путиным и его пятой колонной в Украине.

Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил журналистам после встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском. Речь идет об инициативе телемоста между украинским и российским пропагандистским телеканалом, который находится под санкциями в Украине, информирует пресс-служба политсилы.

По словам Порошенко, должны быть адекватные ответы на информационную диверсию, которая является составной частью гибридной войны Российской Федерации против Украины.

Петр Порошенко Пресс-служба "ЕС"

"Телемосты с агрессором, телемосты Путиным, с убийцами украинского народа невозможны. Телемосты с Россией – очевидно, что это возможно тогда, когда она освободит оккупированные территории, уберет прочь свои войска и прекратит убивать украинцев. Если вам для этого мало аргументов, которые предоставляет украинская власть, – услышьте голос украинского народа: бегите, уберитесь вон из Украины", – заявил глава партии "ЕС".

Он отметил, что от реакции органов власти и правоохранителей будет зависеть, насколько агрессивно в дальнейшем будет действовать пятая колонна по сценариям Кремля. Вопрос информационной безопасности украинцев требует немедленной дополнительной законодательной защиты, добавил Порошенко.

Новости Партия Порошенко готова инициировать заседание ВРУ для реакции на информагрессию против Украины

Важно, что большинство инициатив, наработанных командой "Европейской солидарности" по защите информационного пространства, поддержал президент Европейского Совета Дональд Туск.

По словам лидера "Европейской солидарности", украинская власть должна продемонстрировать свои решительные действия. Он также призвал созвать Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания и немедленно рассмотреть и принять решение по ситуации в телевизионном пространстве.

"Я бы поддержал инициативу Верховной Рады о созыве внеочередного заседания и законодательного урегулирования запрета вещания каналов, которые имеют прямую ассоциацию со страной-агрессором, по крайней мере во время войны. И ряд других инициатив, которые позволят защитить информационное пространство Украины от грубой агрессии со стороны страны-агрессора", – подчеркнул Порошенко.

При этом он призвал новые власти быть более решительными в действиях относительно продолжения курса интеграции в Евросоюз, чтобы не дать воплотить сценарии Кремля и не изъять Украину из повестки дня международной политики.

Порошенко и Туск Пресс-служба "ЕС"

Порошенко и Туск Пресс-служба "ЕС"

Порошенко и Туск Пресс-служба "ЕС"

"Украина должна быть высоко в повестке дня. Сейчас мы имеем риски, потому, что новая украинская власть сама не определилась, где есть место Украины. За украинскую власть никто не будет определяться в Европе. Мы должны быть более решительными и более настойчивыми. Увы, сейчас реализуется то, чего мы не допускали в течение пяти лет – то, что раскручивала российская пропаганда. Это называется "усталость от Украины". Если Украина сама не будет бороться за свое место в Европе – никто его не будет защищать. Для этого нужно сейчас объединиться всему украинскому народу, чтобы мы обязательного продолжили наше движение в Европейский союз", – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 24".

Впоследствии NewsOne внезапно отменил его.

У Порошенко жестко отреагировали на телемост с пропагандистским каналом России.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!