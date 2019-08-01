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Порошенко тайно встречался с Коломойским – Портнов

3.3т Читать материал на украинском

Экс-заместитель главы администрации президента при Викторе Януковиче, юрист Андрей Портнов заявил, что пятый президент Украины Петр Порошенко тайно встретился с олигархом Игорем Коломойским.

Соответствующая информация появилась на его странице в Facebook.

"Петр Алексеевич, Вы жаловались, что узнаёте о себе новости из моего Telegram-канала. Сообщаю новость, что по моим данным, более месяца назад Вы зачем-то встречались с Игорем Коломойским", – написал Портнов.

Новости
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Андрей Портнов

Андрей Портнов

Цензор.НЕТ

"Объясните, был ли такой факт, что Вас привело на эту встречу, чья это была инициатива, о чем Вы говорили и почему Игорь Коломойский Вас уже больше месяца не критикует?" – обратился он к президенту.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портнов выложил в сеть разговор-компромат главы парламентского комитета Верховной Рады по национальной безопасности Сергея Пашинского.

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Персоны
Петр Порошенко Ігор Коломойський Андрей Портнов
Место
Украина
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Ignatova Natalia
Ignatova Natalia
То же самое, что у Лободы ( или Лорак, какая разница) выпала грудь....
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Vovochkin Vova
Vovochkin Vova
Хер Портнов (в Австрии где прятался он был Хер) при порошенко Коломойский Медведчука и Хер портнов сидели под шконкой.... оборзели при сейчас ....
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филипп филипыч
филипп филипыч
петя откупился) договорились хитрые...
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