Порошенко тайно встречался с Коломойским – Портнов

Экс-заместитель главы администрации президента при Викторе Януковиче, юрист Андрей Портнов заявил, что пятый президент Украины Петр Порошенко тайно встретился с олигархом Игорем Коломойским.

Соответствующая информация появилась на его странице в Facebook.

"Петр Алексеевич, Вы жаловались, что узнаёте о себе новости из моего Telegram-канала. Сообщаю новость, что по моим данным, более месяца назад Вы зачем-то встречались с Игорем Коломойским", – написал Портнов.

Андрей Портнов Цензор.НЕТ

"Объясните, был ли такой факт, что Вас привело на эту встречу, чья это была инициатива, о чем Вы говорили и почему Игорь Коломойский Вас уже больше месяца не критикует?" – обратился он к президенту.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портнов выложил в сеть разговор-компромат главы парламентского комитета Верховной Рады по национальной безопасности Сергея Пашинского.

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