Порошенко: США заложили в бюджет продолжение военной помощи Украине
Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поприветствовал принятие Сенатом США оборонного бюджета. Политик подчеркнул, что там предусмотрена военную помощь Украине. Об этом Порошенко написал в Facebook.
"Прекрасная новость из Вашингтона, где согласовано предоставление Украине очередной ежегодной помощи по безопасности, включая увеличением поддержки летальным оружием", – сообщил Порошенко.
По мнению политика, такая помощь крайне важна, чтобы Украина смогла сдерживать российскую агрессию.
"Это именно тот путь, которым и надо идти с тем, чтобы отражать аппетиты российского агрессора по Украине. Для украинской власти сейчас ключевым является продемонстрировать и обеспечить настоящий прогресс Украины на пути реформ в секторе безопасности и обороны", – подчеркнул Порошенко.
Лидер "ЕС" отдельно поблагодарил за поддержку Украины одного из американских сенаторов.
"Искренне благодарен сенатору Робу Портману за проактивную позицию в поддержку нашего государства на основе многолетней стратегии укрепления Вооруженных сил Украины и консолидации трансатлантического фронта единства и солидарности с Украиной!" – написал Порошенко.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Порошенко встретился с послом Великобритании Мелиндой Симонс. Стороны обсудили ситуацию в Украине, особое внимание уделив вопросу борьбы с коррупцией и необходимости восстановления электронного декларирования имущества чиновниками.