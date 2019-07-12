Порошенко: новые "люстрационные списки" подозрительно совпадают со списками неугодных Путину

Идея о так называемой новой люстрации может свидетельствовать о намерениях наказать тех, кто защищал Украину от российского вторжения и дал ей мощный европейский толчок – список должностных лиц подозрительно совпадает с санкционными списками Кремля против ключевых государственных деятелей.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления перед сторонниками в Житомире, сообщает пресс-служба политсилы.

Он отметил, что Украина начала по-настоящему развивать собственную государственность лишь с 2014 года, после Революции Достоинства. Одним из ее требований стала люстрация чиновников из окружения Януковича, причастных к расстрелам на Майдане и сдачи национальных интересов в пользу Кремля, добавил Порошенко.

Петр Порошенко Пресс-служба "ЕС"

"Прозвучала фантастическая инициатива: люстрировать всех, кто с 2014 по 2019 годы находились в исполнительной или законодательной власти. Тех, кто защищал государство, строил государство. Люстрировать для того, чтобы освободить место для "пятой колонны". Этот список очень напоминает другой список – тех, против кого государство-агрессор ввело санкции, людей, которые защищали Украину, которые защищали Революцию Достоинства, которые побеждали и останавливали прокремлёвскую колонну", – объяснил пятый президент.

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Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, Юрий Шухевич и Дмитрий Ярош, волонтер Татьяна Рычкова, действующие министры Степан Полторак и Павел Климкин, десятки других представителей новой современной украинской политики, доказавших реальными делами свой профессионализм и любовь к Украине, могут быть люстрированы, согласно озвученным критериям, предостерег Порошенко.

По его мнению, подобная инициатива, инспирированная антиукраинскими силами – это еще одно доказательство неприкрытого пророссийского реванша, ведь патриотических, действенных и эффективных политиков хотят заменить на марионеток, которые будут выполнять приказы Кремля.

Противостоять наступлению реваншистов можно, только объединившись вокруг мощной политической силы, которая способна остановить "пятую колонну" Кремля – вокруг "Европейской солидарности", подчеркнул лидер партии.

Порошенко в Житомире Пресс-служба "ЕС"

Порошенко в Житомире Пресс-служба "ЕС"

Порошенко в Житомире Пресс-служба "ЕС"

Как сообщал OBOZREVATEL, массовая люстрация в Украине чиновников времен президентства Петра Порошенко якобы коснется также и команды нынешнего главы государства Владимира Зеленского. Он инициировал расширение действия закона о люстрации на президента, депутатов, спикера, членов ВСЮ, чиновников и кандидатов, которые избираются.

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