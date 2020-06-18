Порошенко сообщил о возбуждении против него дела за получение Томоса

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что власти нарушили еще одно производство против него – за получение Томоса и образования Православной церкви Украины.

Об этом он рассказал во время выступления на многотысячном митинге под стенами Печерского суда, где ему должны избирать меру пресечения по "делу Семочко". По мнению Порошенко, все обвинения против него написаны в Кремле, а "зеленая власть" их только выполняет.

"Оказывается, они возбудили против меня еще одно дело, называется оно: "за разжигание межрелигиозной розни" путем получения Томаса и создания Православной церкви Украины", – сообщил пятый президент.

Он отметил, что не боится никаких преследований и продолжит борьбу за европейскую Украину. "Мой отец мне говорил и научил меня любить Украину так, как я ее люблю. Мой отец сказал, что мы имеем защищать и защищать наше государство. Мы – не боимся", – подчеркнул Порошенко.

"Новые лица не знают что делать. И ведут Украину в заблуждение. Еще одна важная деталь – они такими действиями теряют поддержку международных партнеров, потому что мы с вами строили мощную, проукраинскую, мировую коалицию все 5 лет. И вчера, когда я участвовал в заседании европейской народной партии – крупнейшей политической европейской организации – каждый руководитель государства, руководитель правительства, лидер партии выразил свою поддержку, и я передаю эту поддержку нашей команде. Они с нами, они с Украиной. И не оставят нас на произвол судьбы", – подчеркнул Порошенко .

Пятый президент сообщил, что когда международные партнеры слышат о количестве возбужденных против него дел, то не могут в это поверить.

"Они не могли понять и поверить, что среди этих дел есть обвинения Порошенко в том, что он, как Верховный Главнокомандующий в июня 2014 года отдал приказ на контрнаступление против российского агрессора. И мы освободили с вами две трети оккупированного Донбасса – спасибо каждому ветерану. Они поверить не могли, что против меня выдвинуто обвинение за то, что в ноябре 2018 боевые корабли Украины отправились через украинскую керченский пролив в украинском Азовское море защищать Азовское побережье украинского Мариуполя и Бердянска. Мол, мы провоцируем россиян", – отметил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, возле здания Печерского суда, где будут избирать меру пресечения для пятого президента Украины Петра Порошенко, собралось около 5 тысяч его сторонников.