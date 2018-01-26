Инвестиции, Донбасс и санкции: Порошенко провел переговоры с Тиллерсоном

Президент Петр Порошенко в рамках участия в 48 ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе провел встречу с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, в ходе которой стороны договорились о возобновлении работы Комиссии стратегического партнерства.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Часовая беседа - это не привычный формат для встреч в формате Давос, но мы намеренно так запланировали, чтобы было больше времени обсудить все вопросы. И я очень благодарен нашим американским партнерам за очень мощную поддержку, которая, в том числе сегодня была высказана Украине. Мы обсудили все сферы сотрудничества ", - подчеркнул Петр Порошенко во время брифинга.

По его словам, в марте исполнится десять лет с момента основания Комиссии стратегического партнерства.

"Очень давно не было заседаний. И в марте месяце эта комиссия будет. Будут сформированы несколько групп, где мы будем обсуждать, в том числе дальнейшие реформы. Нам очень это нужно", - сказал глава государства.

Он отметил, что в рамках работы Комиссии Украина, в частности, может приглашать соответствующих специалистов для получения экспертной помощи.

"Очень тщательно мы обсудили вопросы экономического сотрудничества", - также сообщил Порошенко и отметил "резкий рост" инвестиций американских компаний.

Во время встречи также обсуждался вопрос сотрудничества с компанией General Electric, которая планирует поставить компании "Укрзалізниця" тепловозы, а также сотрудничество с другими американскими инвесторами.

"Было констатировано, что американские инвесторы замечают и одобряют кардинальное изменение инвестиционного климата в Украине и в том числе результаты в борьбе с коррупцией", - заявили у Порошенко.

Стороны также обсудили продолжение процесса освобождения украинских заложников на Донбассе и политзаключенных из российских тюрем.

"Мы договорились, что теперь этот процесс будет продолжен", - заявил Порошенко.

Порошенко поблагодарил госсекретаря США за звонок, когда было подтверждено предоставление Украине оборонительного оружия.

"Мы уже видим сегодня новые возможности для сотрудничества в оборонной сфере и договорились об определенных этапах этого сотрудничества", - также отметил глава государства.

Президент выразил благодарность госсекретарю США за санкции, которые вводятся американскими партнерами против российских резидентов.

"Уверен в том, что эта политика является эффективной. Для нас очень важно иметь этот механизм влияния для того, чтобы вернуть Россию за стол переговоров и обеспечить деоккупацию Донбасса и освобождение Крыма", - отметил президент.

Глава государства также отдельно отметил важность согласования позиций в вопросе введения миротворческой миссии на Донбасс.

"Очень важно, чтобы мы запланировали и согласовали возможный проект резолюции о миротворцах на Донбассе с ключевыми характеристиками, которые должна содержать эта резолюция. Мы получили полную поддержку США, наших других партнеров по Совету безопасности ООН", - отметил он.

Петр Порошенко отметил, что эти вопросы также обсуждались во время его переговоров с голландскими, польскими коллегами на форуме в Давосе.

"По моему глубокому убеждению, в качестве первого шага, очень важно если это будет стандартная миротворческая миссия Совета безопасности ООН и я не теряю оптимизма относительно того, что это может состояться в 2018 году", - сказал президент.

"Я, как президент Украины, и по моему поручению украинские дипломаты будут прилагать к этому максимум усилий", - добавил он.

Президент также напомнил, что сегодня проходит встреча специального посланника президента США по Украине Курта Волкера с представителем России.

"Безусловно, настаиваем на том, чтобы была продолжена дискуссия относительно освобождения остальных заложников и относительно освобождения политзаключенных, находящихся в тюрьмах в России", - подчеркнул президент.

Президент также поздравил еще одного освобожденного заложника Романа Савкова, который находился в тюрьме в очень тяжелом состоянии, и благодаря эффективным действиям его вернули домой.

"Я имел разговор с ним и его отцом. Еще раз приветствую, что украинцы возвращаются домой, где их ждут родные и весь украинский народ", - сказал он.

Петр Порошенко также сообщил, что поблагодарил США за помощь, которая была предоставлена украинским пилотам в Кабуле.

"Это еще раз продемонстрировало наше эффективное сотрудничество: сотрудники были переведены и размещены в надежно защищенное место; помогли идентифицировать погибших пилотов и помогли организовать их возвращение в Украину", - отметил президент.

"Это очень важно, потому что наше сотрудничество, наша доверие должно демонстрироваться, в том числе и во время таких террористических атак. Безусловно, координация наших действий в противодействии терроризму станет лучше. Мы договорились о сотрудничестве в этом направлении", - сказал он и выразил сожаление в связи с тем, что во время этой атаки погибли трое американцев.

Как писал "Обозреватель", в США подтвердили сделку с Украиной по "Javelin".