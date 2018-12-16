Порошенко собрал пресс-конференцию: смотреть онлайн

Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье, 16 декабря, в 16:00 проведет пресс-конференцию (чтобы посмотреть видеотрансляцию, проскрольте новость вниз).

Выступать и общаться с представителями СМИ украинский президент будет в Мистецькому арсеналі по улице Лаврская, 12. Корреспондент OBOZREVATEL находится на месте событий.

Президент прибыл на место событий с 20-минутным опозданием. Традиционно Порошенко взял слово и толкнул речь. Как и ожидалось, она посвящена созданию в Украине единой поместной церкви.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Петр Порошенко давал большую двухчасовую пресс-конференцию для СМИ 28 февраля. Он рассказал журналистам, будет ли введена международная миротворческая миссия на Донбасс, когда будет назначен новый глава НБУ, раскрыл детали своей поездки на Мальдивы и поделился планами относительно второго президентского срока.

Как ожидается, на нынешней пресс-конференции будут затронуты вопросы относительно автокефалии Украинской церкви. 14 декабря объединительный Собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания на пост предстоятеля автокефальной православной церкви Украины.

Представляя Епифания на Софийской площади в Киеве, президент Петр Порошенко заявил, что Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви, а теперь окончательно разрывает все узы с империей Кремля. Он также добавил, что на церемонию вручения Томоса отправится вместе с Епифанием в Константинополь.