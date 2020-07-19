Порошенко сделал сильное заявление на юбилейном Зарваницком паломничестве и пожелал Украине победы

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко с супругой Мариной приняли участие в юбилейном Зарваницком паломничества.

В богослужениях, которые возглавил Предстоятель УГКЦ Блаженнейший Святослав, приняли участие тысячи паломников. В этом году впервые паломничество в Марийском духовном центре Зарваница также происходила в онлайн формате.

"Сегодня исторический день. Потому что сегодня двадцать пятая годовщина первого Зарваницкого паломничества, которую Мирослав-Иван Любачевский 25 лет назад сделал здесь, на этом святом месте", – отметил Петр Порошенко в комментарии журналистам.

"Я твердо убежден, что Господь защищает Украину. Ибо все то нашествие, которое украинская земля, украинский народ получает от страны-агрессора за последние 6 лет – без Божьей помощи, без того, чтобы Господь услышал наши молитвы, нам было бы преодолевать гораздо труднее. И правда с нами Господь Бог с нами, и мы все выдержим", – убежден пятый Президент.

"Мы освободим нашу землю. Мы освободим и Донбасс, мы освободим Крым с Божьей помощью. Мы преодолеем коронавирус. Мы преодолеем те вопиющие проблемы, которые сейчас есть в экономике, в разрушении реформ, в разрушении децентрализации, разрушения армии. Мы защитим наш украинский язык . Вы видели, что было позавчера, но мы парламентский спецназ защитили язык. мы защитили право Украинской молиться Господу украинском языке. И мы в дальнейшем будем решительно защищать Украину", – подчеркнул лидер" Европейской Солидарности".

Порошенко поблагодарил Его Блаженство Святослава, всех священнослужителям и прихожанам, которые присоединились к молитве.

"Посмотрите, сколько нас много сегодня на Зарваницком паломничества. Я хотел бы поблагодарить ребят с "Захисти Україну", нашим воинам, которые защищали нашу страну на фронте, и которые защищают наше государство от реванша", – отметил Петр Порошенко.

По окончании литургии состоялась встреча Петра Порошенко и Предстоятеля УГКЦ Блаженнейшего Святослава (Шевчука).

25 лет назад состоялось первое Всеукраинское паломничество в Зарванице, на котором Блаженнейший Патриарх Мирослав-Иван Любачевский совершил акт посвящения украинского народа под покров Пресвятой Богородицы. 20 лет назад во время Всеукраинского паломничества состоялось освящение Собора Зарваницкой Божьей Матери.