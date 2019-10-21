"Станут в ряды ВМС Украины!" Порошенко сделал сенсационное заявление о катерах от США

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко выразил надежду, что катера, подаренные Америкой в рамках программы военной помощи, уже скоро станут в ряды ВМС Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, к нашему флоту поступило качественное пополнение (посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Очень рад, что наконец к нашему флота поступило долгожданное и качественное пополнение. Два патрульных катера класса Island в рамках американской военной помощи уже скоро станут в ряды украинских военно-морских сил для охраны государственных границ", - написал пятый президент.

Facebook Петр Порошенко

Он отметил, что надеется на решительные шаги новой власти в привлечении иностранной военной поддержки.

"Приятно видеть успешное завершение наших амбициозных договоренностей с американскими союзниками. Надеюсь, что новая власть разовьет наши значительные успехи в привлечении иностранной военной поддержки для укрепления обороноспособности Украины", - написал Порошенко.

Напомним, корабль с катерами класса Island, подаренными США для ВМС Украины в рамках программы военной помощи, вошел акваторию Черного мор и направляется к берегам Украины.

Facebook Петр Порошенко

Facebook Петр Порошенко

Facebook Петр Порошенко

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Одессе были представлены два десантно-штурмовые катера типа "Кентавр" отечественного производства.

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