Порошенко сделал пугающее заявление о планах России на Украину

Президент Украины Петр Порошенко предупредил, что Россия намерена оккупировать Азовское море.

Такое заявление он сделал в рамках 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он напомнил, что Кремль незаконно построил Керченский мост.

"Именно отсутствие соответствующего наказания приводит к тому, что после Грузии наступила очередь Украины, после Литвиненко – Скрипаль, после Аллепо – Идлиб. Кремль не намерен останавливаться на этом. После оккупации Крыма, его мишенью сегодня является оккупация Азовского моря", – отметил он.

Порошенко напомнил, что Крым был превращен в российский плацдарм. Украинский лидер призвал Генассамблею ООН отреагировать на агрессию Кремля.

По его словам, такие действия со стороны РФ должны наказываться усиленным режимом санкций и другими целевыми мероприятиями,

Как сообщал OBOZREVATEL, во время выступления на Генассамблее ООН Порошенко призвал мировое сообщество дать сильный ответ на агрессию России на Донбассе, развернув многонациональную миротворческую операцию.

Напомним, что за период с 14 по 21 августа РФ не пропустила через захваченный Керченский пролив ни одного судна. Также Россия решила перебросить флот из Каспийского в Азовское море.

Кроме того, неоднократно береговая охрана ФСБ РФ задерживала украинские суда. 6 сентября Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение направить военные корабли в Азовское море для защиты национальных интересов страны. Порошенко анонсировал наращивание мощной обороны акватории и побережья Азовского моря.