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"Порошенко сбежал с митинга в Житомире": появились реальные фото

8.6тЧитать материал на украинском

Распространенные фотографии с президентом Петром Порошенко, который якобы убегает с митинга в Житомире, оказались смонтированными. Нужный кадр вырезали из снимка, на котором президент наоборот подходит к собравшимся людям, а затем жмет им руки.

Пресс-секретарь главы государства разместил в Facebook настоящие фотографии. По словам Святослава Цеголко – это вброс пророссийских сил.

"Классический фейк, когда фото подрезают. Надеюсь, у тех, кто его распространил, хватит смелости подать опровержение. Ни смелости, ни совести не хватит только пропагандистам из РФ и их приспешникам", - написал он.

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"Порошенко сбежал с митинга в Житомире": появились реальные фото

"Порошенко сбежал с митинга в Житомире": появились реальные фото

"Порошенко сбежал с митинга в Житомире": появились реальные фото

"Порошенко сбежал с митинга в Житомире": появились реальные фото

"Порошенко сбежал с митинга в Житомире": появились реальные фото

"Порошенко сбежал с митинга в Житомире": появились реальные фото

Кроме того, сам автор фотографий житомирский репортер Леонид Шевчук обнародовал реальные снимки, которые он сделал на мероприятии.

"Всем зрадофилам посвящается. Я - автор фото с президентом, который идет к людям! Не убегает, а идет в толпу тысяч человек в том числе и толпу c оппонентами. Эти фото, сделанные до митинга, когда Порошенко только выходит к людям", - отметил он.

"Порошенко сбежал с митинга в Житомире": появились реальные фото

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МВД Арсен Аваков выдвинул новые обвинения по "сетке Порошенко".

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Тема
российская пропаганда
Персоны
Петр ПорошенкоСвятослав Цеголко
Место
УкраинаЖитомир
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Так то .., идет ОТ СЦЕНЫ, в направление своего автотранспорта, по дороге жмет руки проплаченным зевакам )
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