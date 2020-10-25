Порошенко с супругой проголосовали на выборах

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" вместе с женой Мариной, которая баллотируется в Киевсовет, проголосовали на местных выборах в воскресенье, 25 октября.

Прямой эфир был опубликован на странице политика в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца).

"Голосую за Украину!" , – коротко подписал видео пятый президент.

После голосования Порошенко пообщался со СМИ. Политик раскритиковал предвыборную кампанию.

"Я очень надеялся, что избирательная кампания Януковича, которая получила название "підрахуй", отправилась в небытие, к сожалению, Зеленский своими усилиями это возвращает", – заявил Порошенко.

Он также призвал голосовать за силу, которая реализует движение Украины в Европейский союз.

"Мы очень тверды и мы не меняем взглядов, так как мы голосовали на прошлых и позапрошлых выборах, мы голосуем и на этот раз. Я твердо убежден, что сейчас надо голосовать и поддерживать политическую силу, которая реализует движение Украины в Европейский союз и не дает и не даст никому свернуть с этого пути, приводит Европу в каждую отдельную территориальную общину, обеспечивает продолжение реформы децентрализации и препятствует новой власти залезть в карман общин", – добавил Порошенко.

"Мы отдали свои голоса за политическую партию, которая, по нашему убеждению, может быстро и эффективно решить все проблемные вопросы в новом составе Киевского городского совета", – отметила Марина Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой проголосовали на местных выборах 2020 в Киеве.