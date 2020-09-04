Порошенко с послом Литвы обсудили ситуацию в Беларуси и угрозы свободе слова в Украине

Лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко провел встречу с послом Литвы в Украине Вальдемарасом Сарапинасом. Главными темами разговора стали ситуация в Беларуси и угрозы свободе слова в Украине

Как сообщила пресс-служба "ЕС", Порошенко поприветствовал Сарапинаса с началом дипломатической миссии в Украине, а также отметил высокий уровень поддержки Украины со стороны Литвы и важность укрепления стратегического партнерства между Киевом и Вильнюсом.

Пятый президент выразил надежду на проактивную позицию Литвы по защите и ускорению европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Порошенко встретился с Вальдемарасом Сарапинасом. Европейская Солидарность

Особое внимание политики предоставили мирному урегулированию и ситуации с безопасностью на Донбассе отметив, что иллюзия тишины не должна вводить в заблуждение относительно истинных намерений агрессора. Во время встречи также отмечена необходимость совместного противодействия продолжающейся российской агрессии и необходимости укрепления санкционной политики против Кремля.

Кроме того, политики отметили важность консолидации международного единства и солидарности для обеспечения деоккупации Донбасса и Крыма, а также устойчивости и последовательности прогресса Украины на пути внутренних реформ.

Стороны обменялись мнениями о ситуации в Беларуси и отметили важность направления четкого сигнала в сторону России о том, что любое его вмешательство в дела страны будет иметь серьезные санкционные последствия.

Политики обсудили ситуацию в Беларуси. Европейская Солидарность

Также в разговоре политики обратили внимание на обеспечение уважения верховенства права и существующие угрозы возвращения Украины к временам политически мотивированных судебных решений и преследований политических оппонентов.

Отмечается, что стороны также подчеркнули критическое значение свободы средств массовой информации и свободы слова в Украине, а любые попытки ущемления этих свобод недопустимы, особенно накануне местных выборов в государстве.

Порошенко выразил возмущение в связи с решением Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания о лишении лицензии на вещание радио "Прямой FM", что является беспрецедентным в истории Украины.

Стороны подчеркнули критическое значение свободы СМИ и свободы слова в Украине. Европейская Солидарность

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко призвал власти начать диалог по масштабному обновлению Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, напомнив, что соответствующее соглашение вступило в силу три года назад.