Порошенко с главой МИД Турции договорились спасать телеканал ATR

Во время Мюнхенской конференции по безопасности лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Среди ряда тем, которые обсудили политики, была и ситуация с прекращением финансирования крымскотатарского телеканала АТР.

Об этом сообщает пресс служба "Европейской солидарности".

Согласно сообщению, Петр Порошенко выразил благодарность за твердую поддержку Украины со стороны Турции в борьбе за восстановление суверенитета, территориальной целостности нашего государства и в отпоре российской агрессии.

Политики обсудили ситуацию на временно оккупированных территориях Украины – на Донбассе и в Крыму. Порошенко подчеркнул важность обеспечения свободы судоходства в акватории Черного и Азовского морей.

Петр Порошенко и Мевлют Чавушоглу

Отдельное внимание было уделено работе по освобождению украинских заложников, в том числе и крымских татар.

Кроме того, Порошенко и Чавушоглу обсудили важность поддержки Украины на пути европейской и евроатлантической интеграции, а также приоритетность работы над получением Плана действий относительно членства Украины в НАТО.

Не обошли вниманием и укрепление украинско-турецкого партнерства и в этой связи завершение работы над соглашением о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией.

Коснулись политики также ситуации с единственным в Украине крымскотатарским телеканалом ATR. Порошенко обратил внимание на искусственные проблемы, которые возникли у этого телеканала. Собеседники обсудили пути поддержки телеканала.

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