Порошенко выписали из больницы после лечения COVID-19: новые детали о состоянии

Карина Бондаренко Политика 12:36, 12.10.2020 Обновлено: 13:34, 12.10.2020

Пятого президента Украины Петра Порошенко выписали из больницы, где его лечили от коронавирусной инфекции.

Об этом 12 октября сообщила пресс-служба экс-президента. Отмечается, что состояние здоровья Порошенко улучшилось.

"Спасибо всем, кто выразил искреннюю поддержку нашему лидеру Петру Порошенко. В последние дни мы получили сотни звонков, писем и сообщений в соцсетях от сторонников, друзей и коллег как из Украины, так и из-за рубежа", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

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