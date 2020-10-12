Порошенко выписали из больницы после лечения COVID-19: новые детали о состоянии
Диагноз COVID-19 у Порошенко подтвердился 29 сентября
3 октября его госпитализировали с двусторонним воспалением легких
В пресс-службе политика сообщили, что ему стало лучше
Пятого президента Украины Петра Порошенко выписали из больницы, где его лечили от коронавирусной инфекции.
Об этом 12 октября сообщила пресс-служба экс-президента. Отмечается, что состояние здоровья Порошенко улучшилось.
"Спасибо всем, кто выразил искреннюю поддержку нашему лидеру Петру Порошенко. В последние дни мы получили сотни звонков, писем и сообщений в соцсетях от сторонников, друзей и коллег как из Украины, так и из-за рубежа", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
о том, что Порошенко заболел коронавирусом, он лично сообщил на своих страницах в соцсетях вечером 29 сентября.
Его жена Марина Порошенко получила негативные результаты на коронавирус.
3 октября пятого президента госпитализировали с двусторонним воспалением легких.
6 октября сопредседатель партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко рассказала, как проходит лечение Порошенко.