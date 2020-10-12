Порошенко выписали из больницы после лечения COVID-19: новые детали о состоянии

Пятого президента Украины Петра Порошенко выписали из больницы, где его лечили от коронавирусной инфекции.

Об этом 12 октября сообщила пресс-служба экс-президента. Отмечается, что состояние здоровья Порошенко улучшилось.

"Спасибо всем, кто выразил искреннюю поддержку нашему лидеру Петру Порошенко. В последние дни мы получили сотни звонков, писем и сообщений в соцсетях от сторонников, друзей и коллег как из Украины, так и из-за рубежа", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее: