Порошенко: Россия не сможет игнорировать решение Европарламента об освобождении украинских моряков

Принятая Европейским парламентом резолюция в поддержку Украины – это четкий сигнал всему миру и в частности России о том, что Украина остается в повестке дня ЕС.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко из Страсбурга в прямом эфире телеканала "Украина", сообщила пресс-служба политсилы. Он добавил, что союзники государства готовы продолжать давление на Москву для прекращения агрессии и выполнения Минских соглашений.

"Сегодня было создано мощное проукраинское лобби. Европейский парламент говорит на понятном для мира и, я надеюсь, понятном для россиян языке. Речь шла не просто о политзаключенных – в резолюции страна-агрессор названа страной-агрессором. Агрессия в нейтральных водах Черного моря и Керченского пролива названа ее актом. Четко засвидетельствована позиция относительно санкций: если Россия не будет имплементировать Минские соглашения – санкции должны быть усилены", – напомнил Порошенко.

Команда "ЕС" Пресс-служба "ЕС"

Лидер "ЕС" отметил, что это решение 458 депутатов, рекордного большинства, которое поддержало украинскую резолюцию. По его словам, очень важно, что признана необходимость немедленно выполнить приказ трибунала, выданный по иску Украины в соответствии с директивами, подписанных ним, по немедленному и безусловному освобождению украинских моряков и передаче стране военных кораблей.

Также в первый день работы нового Европейского парламента была сформирована группа по выполнению Соглашения об ассоциации – представители этой группы уже на первом заседании ЕП доказали свою принципиальную позицию по защите Украины, отметил Порошенко.

Подобный опыт дипломатических побед необходимо использовать и в дальнейшем, чтобы не позволить разрушить международное единство, как это произошло в ПАСЕ несколько недель назад, сообщил лидер "Европейской солидарности".

"Сложилась группа по выполнению Соглашения об ассоциации. Я горжусь тем, что когда-то сам возглавлял такую группу с украинской стороны. Сегодня именно те, кто вошел в ее состав, заняли активную позицию при обсуждении и обеспечили такую безусловную, с убедительным большинством поддержку Украины", – убежден он.

По его словам, Россия не может позволить себе долго игнорировать крупнейшее в мире объединение стран, "мощное, сильное – такое как Европейский Союз".

"Мы сделали все для того, чтобы мировую солидарность в поддержку Украины сделать еще крепче. И надо прийти к выводам для кого-то, кто провалил ситуацию в Парламентской ассамблее Совета Европы, где была попытка России снять санкции – и, к сожалению, она привела там к снятию санкций. Мы не позволим это сделать здесь, в Евросоюзе", – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель команды "Европейской солидарности", первый вице-спикер Ирина Геращенко сообщила, что "ЕС" убедила Европарламент жестоко требовать от РФ освобождения украинских заключенных. Порошенко поприветствовал одобрение резолюции Европарламента относительно украинских политзаключенных в России.

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