Порошенко: Россия должна почувствовать международную силу права за катастрофу МН17.

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в шестую годовщину сбития российскими террористами Boeing 777 рейса МН17 заявил, что Кремль, который несет полную ответственность за трагедию, должен почувствовать всю силу международного права.

Об этом он написал на своей странице в сети Facebook. Он выразил соболезнования родным и близким погибших в трагедии, а также осудил это ужасное преступление

"Российская ракета, которая сбила самолет, выпущенная из российского "Бука" и завезенная с российской территории под руководством российских военных, является не только четким свидетельством коварства Москвы, варварства ее политики, отсутствия у нее намерений уважать международное право. Но и позорным клеймом на доверии в России и к ее обещаниям о мире и сотрудничестве!", – написал Порошенко.

Он напомнил, что благодаря совместным действиям и тщательному изучению обстоятельств трагедии Международная следственная группа установила неоспоримую ответственность России за эту циничную атаку, сознательное убийство невинных людей.

"В небе или на земле, на линии соприкосновения или на море – для российского агрессора не существует никаких границ для имперских аппетитов и варварских преступлений. А любые попытки примирения с ним, протянуть руку или заглянуть в глаза еще больше углубляют в Москве ощущения вседозволенности и безнаказанности. После многочисленных жертв среди украинцев, оккупации частей наших территорий они сейчас говорят, что "в РФ нет и не может быть агрессивных планов в отношении Украины". Цинизм агрессора зашкаливает! Именно поэтому так важно привлечь Россию к международно-правовой ответственности за сбитие рейса МН17", – отметил политик.

Он подчеркнул: мир, стабильность и благосостояние будут недоступны без доказательства этого дела до логического завершения, когда все участники преступления, включая тех, кто отдавал решающий приказ, окажутся на скамье подсудимых в Гааге.

"Должны объединить усилия с партнерами, в том числе и на площадке Международного суда ООН, ЕСПЧ и других юрисдикционных органах, и укреплять международный фронт противодействия российскому агрессору! И пусть в Кремле знают: на его "право силы" всегда найдется наша "сила права", – подчеркнул лидер "Европейской солидарности".

Порошенко: Россия должна почувствовать международную силу права за катастрофу МН17 Facebook Петра Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, следствие по делу о сбитии летом 2014 малайзийского Boeing 777 рейса MH17 практически подошло к концу и вина России в том, что случилось, уже доказана. Но как и 17 июля 2014-ого, так и практически накануне суда РФ всячески пытается избежать ответственности за содеянное.