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Порошенко: Россия через Медведчука требовала освободить убийц, которые не имели отношения к ОРДЛО

18.2тЧитать материал на украинском

Россия через Виктора Медведчука требовала освобождения осужденных на территории Украины убийц, которые не имели никакого отношения к агрессии на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей в обмен на освобождение части украинских военнопленных.

Об этом заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко в интервью информационному агентству "Главком". По его словам, таким образом переговоры начали превращаться "в фарс".

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Replyua.net

"От нас потребовали освобождения осужденных убийц, которые вообще не имели никакого отношения к агрессии и к военным на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", – отметил Порошенко.

Он также ответил на вопрос, почему Медведчук мог совершать частые перелеты в Москву. "Некоторое время Медведчук был иногда единственным каналом связи с Путиным. И когда надо было проводить переговоры по освобождению заложников, у нас другого механизма просто не существовало", – сказал пятый президент Украины.

"Это была единственная причина, почему он мотивировал частые перелеты в Москву", – подчеркнул Порошенко.

"Но когда мы не смогли связаться с Путиным после агрессии в Керченском проливе, я понял, что у нас ситуация кардинально изменилась. Путин понимал, что любой шаг, направленный на решение ситуации с заложниками, по его воображению, работал на Порошенко", – отметил он.

Отвечая на вопрос, почему не был арестован Виктор Медведчук за свои высказывания, которые можно было трактовать, как государственная измена и сепаратизм, предыдущий глава государства отметил, что "этот вопрос лежит в компетенции СБУ".

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"Кстати, я уже не во власти, но Медведчук не перестал летать в Москву? И СБУ не имеет к нему претензий, хотя там новое руководство", – добавил Порошенко.

"Еще раз подчеркиваю, при отсутствии посла России Медведчук для меня был лишь одним из представителей Путина. Плохой, опасный, но один из представителей", – подчеркнул он.

При этом назвал политическую силу Бойко-Медведчука главным оппонентом "Европейской солидарности" на досрочных выборах в парламент. "Но пятой колонне – не место в украинской власти: Бойко и Медведчук, Мураев и Вилкул – все они должны остаться на обочине", – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" готова объединяться и создавать коалицию с теми политсилами, которые поддерживают европейское будущее страны. При этом он выразил готовность помогать нынешнему президенту Владимиру Зеленскому.

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Персона
Петр Порошенко
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Порошенко уже и эконом-классом полетал, и в интерсити с народом проехался. Если и это не поможет поднять его рейтинг, придётся ещё и по крышам побегать.
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Николаев Олег
Николаев Олег
"...отметил, что "этот вопрос лежит в компетенции СБУ". ______________ А в чьей компетенции лежало руководство СБУ? Смешной пьяница )))
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Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
бла бла бла, почему не назвать ФИО убийц о которых идет речь?
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Николаев Олег
Николаев Олег
Северо-Запад Эдуард, потому что окажется, что это не убийцы, а политические заключённые.
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