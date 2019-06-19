Порошенко: Россия через Медведчука требовала освободить убийц, которые не имели отношения к ОРДЛО

Россия через Виктора Медведчука требовала освобождения осужденных на территории Украины убийц, которые не имели никакого отношения к агрессии на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей в обмен на освобождение части украинских военнопленных.

Об этом заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко в интервью информационному агентству "Главком". По его словам, таким образом переговоры начали превращаться "в фарс".

Петр Порошенко Replyua.net

"От нас потребовали освобождения осужденных убийц, которые вообще не имели никакого отношения к агрессии и к военным на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", – отметил Порошенко.

Он также ответил на вопрос, почему Медведчук мог совершать частые перелеты в Москву. "Некоторое время Медведчук был иногда единственным каналом связи с Путиным. И когда надо было проводить переговоры по освобождению заложников, у нас другого механизма просто не существовало", – сказал пятый президент Украины.

"Это была единственная причина, почему он мотивировал частые перелеты в Москву", – подчеркнул Порошенко.

"Но когда мы не смогли связаться с Путиным после агрессии в Керченском проливе, я понял, что у нас ситуация кардинально изменилась. Путин понимал, что любой шаг, направленный на решение ситуации с заложниками, по его воображению, работал на Порошенко", – отметил он.

Отвечая на вопрос, почему не был арестован Виктор Медведчук за свои высказывания, которые можно было трактовать, как государственная измена и сепаратизм, предыдущий глава государства отметил, что "этот вопрос лежит в компетенции СБУ".

"Кстати, я уже не во власти, но Медведчук не перестал летать в Москву? И СБУ не имеет к нему претензий, хотя там новое руководство", – добавил Порошенко.

"Еще раз подчеркиваю, при отсутствии посла России Медведчук для меня был лишь одним из представителей Путина. Плохой, опасный, но один из представителей", – подчеркнул он.

При этом назвал политическую силу Бойко-Медведчука главным оппонентом "Европейской солидарности" на досрочных выборах в парламент. "Но пятой колонне – не место в украинской власти: Бойко и Медведчук, Мураев и Вилкул – все они должны остаться на обочине", – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" готова объединяться и создавать коалицию с теми политсилами, которые поддерживают европейское будущее страны. При этом он выразил готовность помогать нынешнему президенту Владимиру Зеленскому.

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