Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко по случаю годовщины принятия "Закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" отметил, что работа над законом продолжалась несколько лет, чтобы документ стал максимально сбалансированным.

По словам Порошенко, его принятие заведомо вынесли за пределы избирательной кампании, потому что язык – это не тема для политических спекуляций, написал он на своей странице в сети Facebook.

"Год назад, в памятный день 25 апреля 2019, Верховная Рада приняла исторический закон о государственном языке. Люди на площади под Верховной Радой встретили принятый закон аплодисментами и криками" Слава Украине! Героям Слава!". Работа над законом продолжалась несколько лет, чтобы этот документ был максимально сбалансированным. Принятие языкового закона тогда сознательно вынесли за рамки президентской избирательной кампании. Потому что язык – это не тема для спекуляций. Всегда придерживался мнения, что стратегический для Украины закон должен быть лишен всякой конъюнктуры", – написал Порошенко.

Петр Порошенко

Он напомнил, что после нескольких веков тотальной русификации, закон о государственном языке должен совершить и закрепить расцвет украинского языка, но получилось наоборот.

"Татьяна Монахова, языковая омбудсмен, подала в отставку, потому что правительство не обеспечило ее условиями для работы. Сейчас ответственность за провал этой работы перекладывают на разработчиков Закона о языке. Хотя Закон четко установил, что правительство в течение 6 месяцев должен создать все условия для деятельности Уполномоченного по защите государственного языка", – отметил лидер "ЕС".

По его убеждению, такая ситуация четко показывает отношение действующей власти к поддержке и развитию украинского языка. Но наш язык был и остается залогом национальной безопасности и государственного единства.

"Спасибо всем, кто работал и работает над соблюдением Закона о языке. Его роль в современной истории Украины трудно переоценить. Надеюсь, что на должность языкового омбудсмена придет умный, активный и принципиальный человек, который будет работать ради сохранения нашей национальной идентичности и защитит один из главных государственно инструментов – наш прекрасную украинский язык", – подытожил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко отметил, что Верховная Рада должна немедленно проголосовать во втором чтении и в целом банковский закон, необходимый для получения программы финансирования от МВФ, поскольку ситуация в экономике угрожающая.

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