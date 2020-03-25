Порошенко решительно обратился к Зеленскому из-за "консультативного совета" с террористами

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Ссолидарнисть" Петр Порошенко публично обратился к президенту Владимиру Зеленскому с требованием отказаться от создания так называемого "консультативного совета" с главарями террористов.

Об этом он написал на своей странице в сети Facebook. Порошенко напомнил, что "ЕС" как украинская государственная оппозиция подставила плечо власти в противодействии коронавирусу, поддержала ее инициативы и подала свои предложения – в том числе и относительно источников наполнения резервного фонда для преодоления последствий пандемии.

"Мы обнародовали план ключевых стратегических решений для спасения экономики, так и не дождавшись ничего подобного от правительства Владимира Зеленского. При этом мы не выпускаем из поля зрения те красные линии, которые ему совместно с неравнодушной общественностью наметили еще в прошлом году", – написал лидер "ЕС".

Петр Порошенко Пресс-служба "ЕС"

По его убеждению, согласиться на создание так называемого консультативного совета – означает переступить и зайти слишком далеко за эти линии.

"Это значит действовать вопреки национальным интересам Украины. Это значит легитимизировать главарей оккупированных Россией районов Донбасса, а страну-агрессора – признать посредником и дать ей шанс избавиться от санкций", – подчеркнул Порошенко.

Он пояснил, что кто бы ни поставил формальную подпись под продиктованным из Кремля протоколом о создании такого "совета", ответственность за это ляжет на Зеленского.

"Поэтому публично обращаюсь именно к нему с категорическим требованием отказаться от задуманного и не соглашаться на создание "консультативного совета". Власть должна все силы концентрировать на борьбе с коронавирусом и экономическим кризисом, а не предавать Украину, безразлично как, сознательно или просто из-за неспособности осознать очевидное. Сейчас как никогда нужен сильный иммунитет, который бы надежно защищал украинский государственный организм от любых попыток России поразить его", – подытожил Порошенко.

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