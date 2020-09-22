Порошенко решил компенсировать военным штрафы за огонь по террористам

Пятый президент Украины Петр Порошенко решил инициировать компенсацию военнослужащим ВСУ штрафов за ведение огня по оккупантам на Донбассе.

В эфире "34 канала" лидер "Европейской Солидарности" раскритиковал руководство Министерства обороны за приказ №330, который предусматривает лишение премий для воинов.

По словам Порошенко, это равносильно тому, чтобы выставить защитников на убийство.

"У меня сейчас есть очень хорошая идея. Я обращусь к одному из объединений ветеранов и предложу, чтобы каждому военному, которого власти решатся оштрафовать, мы смогли компенсировать эту сумму. И ни в коем случае не допустить, чтобы наши военные, которые защищают нашу землю, пострадали", – сказал Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинским военным, которые служат в зоне ООС, назначили дополнительное ежемесячное денежное вознаграждение в размере от 5 до 18 тысяч гривен. Однако доплаты будут уменьшать, если бойцы откроют огонь (даже в ответ) в случае отсутствия военной необходимости.

В свою очередь в Министерстве обороны заявили, что выводы делать по поводу приказа №330 пока рано, поскольку глава ведомства высказал предостережение к документу.