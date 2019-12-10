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10 декабря • обновлено в 16:44
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Порошенко развеял "эйфорию" Зеленского после саммита в Париже

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Результаты "нормандского саммита" в Париже показали, что России нельзя доверять.

Об этом в Facebook сообщил пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко.

"Оснований для эйфории нет. Встреча показала, что России нельзя доверять. Что короткого пути к миру, к сожалению, не существует, потому что мир не входит в планы агрессора. Такое впечатление, что Путина интересовал только газ", – сообщил политик.

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Порошенко подчеркнул, что отказ от судебных исков к "Газпрому" и возвращение на российский газовый крючок – большая опасность.

Также бывший глава государства поблагодарил украинцев, которые перед саммитов во Франции продемонстрировали ответственную гражданскую позицию в Киеве и других городах.

"Красные линии, которые обозначило общество, стали для Украины настоящим оберегом на Нормандские саммите", – добавил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "ЕС" указали Владимиру Зеленскому на опасность "формулы Штайнамайера" для Украины.

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Читайте все новости по теме "Переговоры Зеленского и Путина" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Переговоры Зеленского и Путина
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
нормандский формат Партия "Европейская солидарность"
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Каждый хочет подставить другого... Порох зелю,зеля - пороха.... Но НИКТО из них -- не хочет мира ни на Украине, не в Донбассе...
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Чья б корова мычала.забыл как на последней встрече 40 раз в парашу выбегал за указаниями
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