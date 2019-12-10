Порошенко развеял "эйфорию" Зеленского после саммита в Париже

Результаты "нормандского саммита" в Париже показали, что России нельзя доверять.

Об этом в Facebook сообщил пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко.

"Оснований для эйфории нет. Встреча показала, что России нельзя доверять. Что короткого пути к миру, к сожалению, не существует, потому что мир не входит в планы агрессора. Такое впечатление, что Путина интересовал только газ", – сообщил политик.

Порошенко подчеркнул, что отказ от судебных исков к "Газпрому" и возвращение на российский газовый крючок – большая опасность.

Также бывший глава государства поблагодарил украинцев, которые перед саммитов во Франции продемонстрировали ответственную гражданскую позицию в Киеве и других городах.

"Красные линии, которые обозначило общество, стали для Украины настоящим оберегом на Нормандские саммите", – добавил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "ЕС" указали Владимиру Зеленскому на опасность "формулы Штайнамайера" для Украины.

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