Порошенко разорвет Договор о дружбе с Россией: названа дата

Президент Петр Порошенко подпишет закон "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией" в понедельник, 10 декабря.

Об этом он сообщил во время участия в торжественном собрании по случаю 150-летия общества "Просвита" в ходе рабочей поездки во Львовскую область, информирует пресс-служба главы страны.

Также президент планирует подписать закон, согласно которому борцам за независимость Украины в XX веке будет присвоен статус участников боевых действий.

president.gov.ua

"Конечно, есть определенный символизм в прекращении, наконец, действия Договора о так называемой дружбе с Россией. Соответствующий закон я внес в Верховную Раду, он позавчера был проголосован и в понедельник мною будет подписан. Это историческое событие. Равно как и выход из СНГ", — подчеркнул Порошенко.

Он также напомнил, что за последние годы в Украине проведена декоммунизация с массовым "Снос памятников Ленину на Украине" и запретом коммунистической партии, которая виновна в Голодоморе, Большом терроре, денационализации и многих других преступлениях.

"Несколько лет назад, по моей инициативе, наконец, на государственном уровне мы признали армию УНР и УПА участниками национально-освободительной борьбы. А буквально позавчера Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому борцам за независимость Украины в XX веке присвоено официальный, государственный статус участников боевых действий — на уровне с теми героями, которые сейчас защищают страну от российской агрессии", — сказал президент, добавив, что еще четыре года назад сложно было представить себе, что это может быть сделано так быстро.

"Вы понимаете, что за мной дело не станет, и я этот закон подпишу, как только он поступит ко мне из парламента. Немедленно", — заверил глава государства.

Как писал OBOZREVATEL, 21 сентября Украина официально уведомила Россию о разрыве Договора о дружбе. Глава МИД Украины назвал это событие очень важным, поскольку в ноте подробно обосновываются все нарушения Россией положений данного договора.

До этого, 17 сентября, Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о прекращении Договора о дружбе между и Россией.