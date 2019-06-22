Порошенко рассказал, в чем готов помогать новой властной команде

Команда "Европейской Солидарности" в своей политической деятельности готова помогать новой властной команде во всех вопросах, представляющих государственный интерес: обеспечении подготовки Украины к вступлению в Европейский Союз и НАТО, а также отпора попыткам антиукраинских сил развернуть государство назад к российскому рабства. Об этом лидер партии Петр Порошенко заявил в эфире телеканала "Украина".

"Я – человек, точно не исповедует принцип "чем хуже, тем лучше". В вопросах, которые составляют государственный интерес, президент Зеленский в случае необходимости точно может рассчитывать и на мой совет, и на мое плечо, и на мою помощь. Помогая Зеленскому, я помогаю Украины. Как патриот, как человек, для которого Украина – главнее всего, я твердо буду продолжать эту линию и в дальнейшем", – сказал Петр Порошенко.

Петр Порошенко Пресс-служба партии "Европейская Солидарность"

Лидер Партии "Европейская Солидарность" сообщил, что команда партии объединяет новых людей и известных политических профессионалов.

На досрочных парламентских выборах 70 процентов кандидатов составляют люди, которые ранее не были в парламенте или правительстве, но, в отличие от других политических сил, имеют совершенно уникальную биографию: "Пять лет они посвятили себя служению Украине. Я считаю, что наша команда кандидатов в Верховную Раду является лучшей из всех участников избирательного процесса. В нашей команде вы увидите и Героя Украины генерала Забродского, командующего десантно-штурмовыми войсками. Там, где было трудно, генерал Забродский был среди первых и военным успехам мы ему уже обязаны. Это и Яна Зинкевич – основательница и командир батальона "Госпитальеры". Она лично спасла более 200 украинских воинов. Даже будучи раненой, она сохранила твердость духа. Это и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, а также настоящий герой Ахтем Чийгоз, три года провел в российской тюрьме и отказался отдать украинский паспорт. Это и Ирина Геращенко, мой уполномоченный по Донбассу, которая спасла большое количество пленных и заложников. В отличие от других политических сил, где есть никому неизвестные эксперты, каждый наш новый член команды – это состоявшийся человек", – отметил Петр Порошенко.

Он также подчеркнул, что в партийном списке "Европейской Солидарности" не менее 30 процентов кандидаток-женщин, и это является отражением европейской политической традиции по реализации политических прав женщин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко заявил, что в будущей Верховной Раде не будет сотрудничать с популистами и поклонниками "русского мира".

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