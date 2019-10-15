"Должности не интересуют!" Порошенко рассказал о политических амбициях

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что не имеет амбиций относительно должностей, а стремится защитить интересы Украины.

Об этом он сказал в интервью Прямому каналу. По словам пятого президента, он будет делать все возможное для того, чтобы отстаивать Украину и ее интересы.

"Я хотел бы, чтобы четко была известна позиция Порошенко. Моя мотивация для того, чтобы сейчас делать политические заявления заключается только в том, чтобы защитить украинские интересы и отнюдь не связана с попыткой занять какие-либо должности", – сказал политик .

Петр Порошенко 112 канал

"Никакие должности Порошенко не интересуют", – подчеркнул он.

Порошенко отметил, что имеет абсолютно четкую мотивацию – защитить Украину. И для этого он будет делать все, что в его силах.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская cолидарность" Петр Порошенко, приветствуя украинских воинов с Днем защитника Украины, заявил, что за пять лет дата 14 октября запечатлелась в украинской исторической памяти и наш народ отмечает новый праздник, чествуя своих героев и защитников. Он отметил, что Украина гордится своей армией, которую боится агрессор.

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