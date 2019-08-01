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Порошенко рассказал, когда последний раз видел Медведчука и о чем говорили

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Пятый президент Украины Петр Порошенко рассказал, когда видел лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука.

"Последний раз это было восемь месяцев назад, когда мы обсуждали пленных. Перед поездкой Медведчука в Трехстороннюю контактную группу", - отметил он в интервью "Украинской правде".

Порошенко утверждает, что предметом встреч с Медведчуком была исключительно деятельность ТКГ, пленные, а также передача предложений украинской стороны Путину.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

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"Потому что я телефонных переговоров с Путиным за последнее время не имел, и единственное, что ему могли передавать, вот это. Других предметов у нас не было. Точно", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука, который пытался сохранить статус главного "переговорщика" с Кремлем, исключили из Минского процесса.

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Персоны
Петр Порошенко Виктор Медведчук
Место
Украина
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филипп филипыч
филипп филипыч
а почему по ночам?
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