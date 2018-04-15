Порошенко рассказал, каких высот достигла армия Украины

Украинская армия является одной из самых эффективных в Европе.

Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter.

"За последние четыре года нам удалось не просто возродить армию, но и превратить ВСУ в одну из самых эффективных армий в Европе", - написал президент.

"Очередное подтверждение этому - участие наших десантников в курсе по контр-штурмовым действиям S.W.A.T. в Польше, где наши военные показали наилучшие результаты", - добавил Порошенко.

За останні чотири роки нам вдалося не просто відродити армію, а й перетворити ЗСУ на одну з найбільш ефективних армій у Європі.



Чергове підтвердження цьому – участь наших десантників у курсі з контр-штурмових дій S.W.A.T. в Польщі, де наші військові показали найкращі результати. pic.twitter.com/M56gXHHg8I — Петро Порошенко (@poroshenko) 15 квітня 2018 р.

Как писал "Обозреватель", ранее Порошенко озвучил расходы на украинскую армию.