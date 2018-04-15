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Порошенко рассказал, каких высот достигла армия Украины

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Украинская армия является одной из самых эффективных в Европе.

Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter.

"За последние четыре года нам удалось не просто возродить армию, но и превратить ВСУ в одну из самых эффективных армий в Европе", - написал президент.

"Очередное подтверждение этому - участие наших десантников в курсе по контр-штурмовым действиям S.W.A.T. в Польше, где наши военные показали наилучшие результаты", - добавил Порошенко.

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Как писал "Обозреватель", ранее Порошенко озвучил расходы на украинскую армию.

Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Объект
Вооруженные силы Украины
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