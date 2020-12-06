Порошенко рассказал, как в 2014-м просил Запад вооружить украинскую армию

В 2014 году украинская армия оказалась один на один против российской агрессии без оружия, нормального обеспечения, разворованная и разрушенная.

Об этом напомнил в эксклюзивном интервью Сергею Высоцкому на телеканале "Эспрессо" пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

Он рассказал, как международные партнеры в начале его каденции отказывались продавать Украине продукцию военного назначения, ведь против команды Виктора Януковича были введены санкции. Эту ситуацию удалось изменить в корне за считанные месяцы.

"В течение 25 лет происходило уничтожение Вооруженных сил Украины, расхищалась армия. Только в 2014 году усилиями нашей команды, меня как Верховного Главнокомандующего, усилиями волонтерского десанта, который был посаджен в Министерстве обороны, Генеральном штабе, добровольцев, мы организовали работу и уже за три-четыре месяца обеспечили воюющую армию необходимым – бронежилетами, кровоостанавливающими средствами, военными медикаментами. Не было даже элементарной еды, структуры питания, тылы были уничтожены", – вспомнил Порошенко.

"Я не думаю, что все понимают это. Например, в 2014-м году, когда я вышел на канцлера Германии с просьбой продать нам двигатели для грузовиков и бронетранспортеров, нам отказали. Потому что против Украины действовали санкции. Когда Украина заплатила 20, а потом еще 100 млн. долларов за закупку беспилотных летательных аппаратов, то уже через три месяца нам эти деньги вернули, отказавшись поставлять, потому что никто не хотел ссориться с Россией", – сказал пятый президент.

"Вопрос закупки противотанковых комплексов, средств радиоэлектронной борьбы – нам никто ничего не продавал, потому что мы были под санкциями, которые были приняты против Януковича. Мне приятно, что средства радиоэлектронной борьбы из Франции Франсуа Олланд после личных переговоров нам продал, они очень эффективно себя зарекомендовали. Современные системы радиосвязи, противотанковой обороны, позиции снайперских винтовок, позиции по модернизации танков. И в 2018-2019 году мы закупили "Bayraktar" – ударные беспилотники турецкого производства, которые себя показали в Нагорном Карабахе", – отметил Порошенко.

"Уже через четыре месяца твердого построения доверия мне удалось снять санкции, обеспечить первые закупки", – рассказал Петр Порошенко.

"Именно Вооруженные силы Украины вместе с дипломатическими усилиями нашей команды дипломатов – а это была сфера ответственности президента, внешняя политика и оборона государства – российский агрессор был остановлен", – подчеркнул Порошенко.

"Цена, которую Путин должен был заплатить за продолжение продвижения по украинской территории, сделала военную агрессию для Путина бессодержательной. Нашей задачей было повысить резко цену, которую он заплатит за агрессию. И мы не оставили ему никаких иллюзий. Сам факт того, что у нас есть "Джавелины" привел к тому, что российские танкисты отказывались садиться за руль танков и выезжать на линию огня", – напомнил Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил украинских военных с Днем Вооруженных сил, назвав их лучшими сыновьями и дочерьми нашей страны.