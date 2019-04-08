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Порошенко рассказал, как будет восстанавливать мир в Украине

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Президент Украины Петр Порошенко на переговорах в Берлине намерен добиться возобновления работы нормандского формата переговоров.

По его словам, это станет шагом к восстановлению мира в Украине, который является для него приоритетом. Своей инициативой глава государства поделился в интервью телеканалу "Украина".

"Именно поэтому мы едем в Берлин. Будет срочно восстановлена деятельность нормандского формата. Нам есть что делать. Мы точно знаем, куда и как двигаться", — сказал президент.

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Петр Порошенко

Петр Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе Порошенко заявил, что Россия хочет захватить всю территорию Украины, однако Киев продолжит восстановление территориальной целостности политико-дипломатическим путем.

Напомним, нормандская четверка собиралась 12 марта 2018 года. Встреча длилась 4,5 часа за закрытой дверью. На ней стороны обсуждали соблюдение Минских соглашений, перспективы введения миротворцев на Донбасс и необходимость прекращения огня.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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Новиков Виталий
Новиков Виталий
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