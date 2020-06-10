Петр Порошенко заявил, что генпрокурор Ирина Венедиктова получила четкое указание от президента Владимира Зеленского на незаконные действия относительно преследования пятого президента.

Об этом он сказал после того, как вместе с народными депутатами и адвокатами вышел из ОГП. Он также отметил, что Венедиктова не захотела обсуждать с народными депутатами из "Европейской солидарности" многочисленные процессуальные нарушения со стороны Офиса Генпрокурора и убежала из кабинета.

"Мы твердо убеждены по сегодняшним действиям, что Венедиктова получила четкое указание от президента Зеленского с улицы Банковой. Мы убеждены, что здесь есть состав уголовного преступления – вмешательства в деятельность Генерального прокурора со стороны или Офиса президента или президента. И сегодня пытаясь это сделать, они де-факто вручают подозрение двум – Порошенко и Зеленскому", – отметил пятый президент.

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"Я подчеркиваю, что страна возвращается во времена Януковича. У этого нет никакого другого названия, чем политические преследования оппозиции и ее лидера. Единственное, что они придумали, это "трэш" в виде того, что я на посту президента пытался захватить государственную власть, пытался осуществить государственную измену или какие-то другие глупости, которые были блестяще прокомментированы человеком, который ко мне точно не относится с симпатией – 100% человеком Зеленского бывшим генеральным прокурором Рябошапкой", – напомнил Порошенко.

Политик напомнил, что, согласно законодательству, генпрокурор обязан принимать участие во вручении подозрения, если считает нужным.

"Мы приехали для того, чтобы получить подозрение. После этого, пообщавшись с нами около 40 минут, генеральный прокурор убежала. Мы сообщили, что в любое время готовы снова приехать к ней, оставили телефоны. И как только она освободится, мы приедем для осуществления действий", – подчеркнул Порошенко.

Он также сообщил, что во время встречи с Венедиктовой народные депутаты требовали выполнения законных процессуальных действий, которые саботирует Офис генпрокурора.

"Делайте следственные действия и отвечайте на вопросы нерегистрации в Едином реестре дела о препятствовании народному депутату, а не регистрации в Едином реестре дела о препятствовании деятельности журналистов, нерегистрации дела против работников ГБР за превышение властных полномочий при организации без решения суда штурма музея, других позиций процессуальных нарушений, которые были грубые", – сообщил Порошенко.

"Мы пытались остановить беспредел. Я могу только надеяться, что нас услышали и они изменят позицию. Если нет – отдельно хочу подчеркнуть: мы не просто не уклоняемся от следственных действий. Мы пришли в Генеральную прокуратуру – вы все являетесь свидетелями. У вас есть что? Предъявляем. Покажите людям – и над вами будет весь мир смеяться, потому что если пятый президент Украины пытался захватить государственную власть выполнением своих конституционных полномочий, назначая руководство тех или иных подразделений вооруженных формирований – это не что иное, как преследование оппозиции" , – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко 10 июня после так называемого "допроса" в Госбюро расследований, где ему незаконно пытались вручить подозрение, прибыл в Офис генпрокурора, чтобы встретиться с Ириной Венедиктовой.