Главная Новости
10 июня • обновлено в 15:40
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Порошенко раскрыл детали разговора с Венедиктовой

2.4т
Читать материал на украинском

Петр Порошенко заявил, что генпрокурор Ирина Венедиктова получила четкое указание от президента Владимира Зеленского на незаконные действия относительно преследования пятого президента.

Об этом он сказал после того, как вместе с народными депутатами и адвокатами вышел из ОГП. Он также отметил, что Венедиктова не захотела обсуждать с народными депутатами из "Европейской солидарности" многочисленные процессуальные нарушения со стороны Офиса Генпрокурора и убежала из кабинета.

"Мы твердо убеждены по сегодняшним действиям, что Венедиктова получила четкое указание от президента Зеленского с улицы Банковой. Мы убеждены, что здесь есть состав уголовного преступления – вмешательства в деятельность Генерального прокурора со стороны или Офиса президента или президента. И сегодня пытаясь это сделать, они де-факто вручают подозрение двум – Порошенко и Зеленскому", – отметил пятый президент.

"Дали четкое указание!" Порошенко раскрыл детали разговора с Венедиктовой

eurosolidarity.org

"Я подчеркиваю, что страна возвращается во времена Януковича. У этого нет никакого другого названия, чем политические преследования оппозиции и ее лидера. Единственное, что они придумали, это "трэш" в виде того, что я на посту президента пытался захватить государственную власть, пытался осуществить государственную измену или какие-то другие глупости, которые были блестяще прокомментированы человеком, который ко мне точно не относится с симпатией – 100% человеком Зеленского бывшим генеральным прокурором Рябошапкой", – напомнил Порошенко.

Политик напомнил, что, согласно законодательству, генпрокурор обязан принимать участие во вручении подозрения, если считает нужным.

"Мы приехали для того, чтобы получить подозрение. После этого, пообщавшись с нами около 40 минут, генеральный прокурор убежала. Мы сообщили, что в любое время готовы снова приехать к ней, оставили телефоны. И как только она освободится, мы приедем для осуществления действий", – подчеркнул Порошенко.

Он также сообщил, что во время встречи с Венедиктовой народные депутаты требовали выполнения законных процессуальных действий, которые саботирует Офис генпрокурора.

"Делайте следственные действия и отвечайте на вопросы нерегистрации в Едином реестре дела о препятствовании народному депутату, а не регистрации в Едином реестре дела о препятствовании деятельности журналистов, нерегистрации дела против работников ГБР за превышение властных полномочий при организации без решения суда штурма музея, других позиций процессуальных нарушений, которые были грубые", – сообщил Порошенко.

"Мы пытались остановить беспредел. Я могу только надеяться, что нас услышали и они изменят позицию. Если нет – отдельно хочу подчеркнуть: мы не просто не уклоняемся от следственных действий. Мы пришли в Генеральную прокуратуру – вы все являетесь свидетелями. У вас есть что? Предъявляем. Покажите людям – и над вами будет весь мир смеяться, потому что если пятый президент Украины пытался захватить государственную власть выполнением своих конституционных полномочий, назначая руководство тех или иных подразделений вооруженных формирований – это не что иное, как преследование оппозиции" , – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко 10 июня после так называемого "допроса" в Госбюро расследований, где ему незаконно пытались вручить подозрение, прибыл в Офис генпрокурора, чтобы встретиться с Ириной Венедиктовой.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Глеб Иванов
Персоны
Ирина Венедиктова Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
0
Смешно
2
Интересно
4
Печально
2
Трэш
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 28 381.

    Вылечились: 12 769. Умерли: 833.

  • В мире заболели более 7,2 млн человек, погибли – больше 411 тысяч.

  • В Украине появился новый очаг COVID-19: в области подтвердили более 100 случаев за сутки.

  • Китай усомнился в происхождении коронавируса и заявил, что страна просто первой его нашла.

  • Ученые определили группу крови, которая защищает от заражения COVID-19.

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги