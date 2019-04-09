Порошенко провел секретную встречу с фракцией БПП: что известно

Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко провел закрытую встречу с депутатами фракции Блока Петра Порошенко.

Об этом сообщает theБабель со ссылкой на собственные источники. Разговор, который состоялся вечером 8 апреля, посвятили второму туру выборов.

Отмечается, что на встрече присутствовали премьер-министр Владимир Гройсман и около 100 парламентариев. Порошенко, по данным издания, выразил абсолютную уверенность в том, что "победа за нами".

Президент также рассказал, что поменял коммуникационную стратегию, проработал ошибки, и что в ближайшее время в Верховную Раду будет внесен проект закона об импичменте.

Петр Порошенко

Примечательно, что глава государства анонсировал несколько новых увольнений, однако не назвал конкретных имен. Упомянул он и об уже известных отставках – глав Херсонской ОГА Андрея Гордеева и Одесской ОГА Максима Степанова.

По словам одного из нардепов, конкретики об увольнениях они так и не услышали, однако предположили, что Порошенко снимет с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко.

Президент также подчеркнул, что не будет назначать на высокие должности близких людей из его окружения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко заявил, что в свою новую команду он наберет лидеров громад. Президент также объяснил, что до сих пор не снял вето с закона об импичменте, так как проект требует тщательной доработки и обсуждения в парламенте.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!