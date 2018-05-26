Порошенко провел переговоры с премьером Болгарии: о чем договорились

Президент Петр Порошенко на встрече с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым в Киеве согласовал строительство дороги из Одесской области в Варну.

Об этом сказано на странице главы государства в Facebook.

"Важным результатом наших переговоров сегодня стало то, что уже во второй половине этого года состоится очередное заседание Совместной украинской-болгарской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которая последний раз собиралась восемь лет назад", - отметил президент.

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Порошенко добавил, что обсуждалось строительство дороги по транспортному коридору между Одесской областью, Рени и Варной через территорию Румынии.

"Мы надеемся привлечь для этого материальные ресурсы ЕС. Будем делать все возможное, чтобы в перспективе за несколько часов можно было легко доехать из Одессы в Варну", - добавил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2018 года Болгария, несмотря на жалобу Украины, подписала контракт с российской корпорацией "МиГ" для проведения капитального ремонта 15 советских истребителей МиГ-29 до 2022 года.