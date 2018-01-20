Порошенко проведет новую встречу с Трампом: появились первые подробности

Президент Украины Петр Порошенко проведет новую встречу с главой США Дональдом Трампом, которая состоится в швейцарском Давосе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Интер", передает "Интерфакс-Украина".

"Конечно, президент будет разговаривать с Трампом", - сказал Климкин.

"О чем можно разговаривать в формате общей встречи? Ну, конечно, они будут разговаривать как два президента. Какой смысл обсуждать вопрос и очень чувствительные вопросы в формате каком-то очень общем", - добавил он.

По словам Климкина, у Порошенко в Давосе запланировано много встреч.

"Запланированы и другие встречи. Я знаю, что у президента их около 20", - отметил министр иностранных дел.

Как сообщал "Обозреватель", предыдущая встреча лидеров Украины и США состоялась в сентябре в Нью-Йорке.