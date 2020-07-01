Порошенко – прокурорам: не позорьтесь, верните этот "трэш" Венедиктовой!

Пятый президент Петр Порошенко во время судебного заседания в Печерском суде назвал так называемое дело о назначении им Сергея Семочко, политическим "трэшем".

Выступая перед судом, лидер "Европейской солидарности" напомнил, что именно из-за этого "трэша" бывшего генпрокурора Руслана Рябошапку отправили в отставку. Он отметил, что в зале присутствуют несколько Героев Украины, заложники и политические пленные, а на улице – десятки тысяч людей, которые пытаются остановить это правовой беспредел.

"Я хочу подчеркнуть, что в глубине души и Венедиктова соглашается с Рябошапкой, но, видя судьбу Рябошапки, будучи зависимой от президента Зеленского, в отличие от нас, стороны защиты, она боится за свою дальнейшую судьбу. Снимите с нее это бремя, уважайте и уважайте женщину. Я, как кандидат юридических наук, с огромным интересом вчера прочитал и прослушал пост участника процесса госпожи Венедиктовой. Ваша честь, я вам подарю эту книгу, называется "Судебные речи и статьи советских обвинителей". Вы найдете здесь позицию "академика" Вышинского , которая полностью совпадает с позицией обвинения. Что иногда бывают такие времена, дословно цитирую, когда "государственная необходимость требует закон отложить в сторону, в сторону вместе с Конституцией и действовать исключительно в интересах государства", вашего представления об этом государстве. И тогда украинские граждане в 21 веке, потому что вы показали видосик, будут ходить в суд – желательно Печерский – для того, чтобы доказывать свою невиновность", – сказал политик.

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Порошенко подчеркнул, что не слышал оценку действий генерального прокурора, которая высказалась, что гражданин должен в суде доказывать свою невиновность.

"То есть вы назначили виновными 40 миллионов украинский, и невиновными будут только те, кому вы позволите в ваших видосиках быть невиновными. Мы с вами в разных странах живем. Но у господина Вышинского есть еще одна очень важная цитата, которую вы хорошо знаете: "царицей доказательств есть чистосердечное признание". После согласования с генеральным прокурором, Ваша честь, я хочу сделать душевное признание. Меня хотят наказать за то, что летом 2014 не дождавшись ответа Путина на мой мирный план, я отдал приказ о контрнаступлении ВСУ, в результате которого было освобождено 2/3 оккупированного Донбасса – за это они мне шьют государственную измену. Я хочу сделать признание: я отдал такой приказ. Более того, подчеркиваю, государственной изменой были бы то, если бы я этот приказ не отдал. Это называется "правда глаза колет" , – подчеркнул парламентарий.

Пятый президент добавил, что еще одно так называемое "дело" против него звучит, как подписание, исполнение и законодательная имплементация Минских соглашений.

"Хочу подчеркнуть, что как раз вчера Совет ЕС продлил санкции против страны-агрессора за невыполнение Минских соглашений Российской Федерацией. Я хочу сделать признание: я подписал и имплементировал Минские соглашения как единый механизм защиты суверенитета и освобождения оккупированных территорий. Очевидно мотивы мести за защиту украинского территории мне лично мести за санкции. "Пятая колонна" РФ, отсиживалась во время моей каденции президентства, сейчас вернулась и пытается мне отомстить. Более того – в ГБР следователи работают под руководством адвоката Януковича Бабикова и "союза адвокатов Януковича", которая сейчас называется Государственным бюро расследований", – сказал Порошенко.

Более того, указанные лица, по его словам, принимали непосредственное и личное участие в штурме национального Музея Гончара без каких-либо разрешений суда на это. Совершив преступление, они находятся под расследованием, то есть являются заинтересованными и предвзятыми лицами.

"Я хочу обратиться к Зеленскому и к Венедиктовой – мы вас не боимся. Замахнулись? Бейте! Надо посадить – сажайте. Подчеркиваю: в Украине это очень плохо заканчивается. Вместе с тем я предлагаю другой вариант – всей стране объединиться. Не видосиками отвлекать людей от проблем экономики, после того, как вы сорвали стоп-кран, падает в пике. Когда вы оставили ее наедине с пандемией, развлекаясь в "Велюре", в хмельницких кафе, в днепровских ресторанах, а людей посадили на карантин и лишили работы. Сейчас пытаетесь попкорном их отвлечь? Не делайте этого. К работе! Объединившись, ибо другого пути у Украины нет", – отметил пятый президент.

"Я еще раз подчеркиваю, Ваша честь: верните то, как назвал Генеральный прокурор Рябошапка,"трэш" этой "группировке". Как вы сделали с представлением на Божко. Тем более, что 10 июля, через девять дней у них заканчивается отведенное законом срок на расследование дела, по окончании которого они обязаны его закрыть – так требует закон. Ибо с 28 мая 2019 года, получая средства из карманов налогоплательщиков, – год эта огромная группа занимается тем, что курам на смех. Сегодня мне сказали , что они собираются просить, чтобы им и дальше дали возможность поработать еще пару лет в этом направлении. Не позорьтесь Я еще раз подчеркиваю: есть что-то предъявлять – предъявляйте и получайте результат. Нет – извинитесь, закройте дело и занимайтесь тем, где разворовываются десятки миллиардов", – подытожил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко под ГБР заявил, что политика "новых лиц" потерпела в Украине сокрушительный крах, а тотальную некомпетентность власти пытаются скрыть за политических преследований оппозиции, волонтеров и активистов.