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26 февраля • обновлено в 15:17
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Порошенко: продление США санкций против России – позиция настоящего партнера и друга

1.4т
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Решение США продлить еще на год санкции против Российской Федерации за аннексию Крыма – это свидетельство дружеской и партнерской позиции в отношении Украины.

Об этом на своей странице в сети Facebook написал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Он поблагодарил Вашингтон за очередной годовой период действия санкций против РФ.

"Мы благодарны за подтверждение преданности нашей общей борьбе с российским агрессором и твердость американской политики единства и солидарности с Украиной. Этим решением Соединенные Штаты направляют четкий сигнал о том, что считают действия Российской Федерации по Украине подрывом демократических институтов, безопасности, стабильности, суверенитета и территориальной целостности, угрозой и собственным национальным интересам", – написал Порошенко.

"Настоящие друзья!" Порошенко поблагодарил США за санкции против России

Он добавил, что такая позиция США является позицией настоящего друга и союзника.

"Как и мощный сигнал всем тем, кто мечтает категориями умиротворения агрессора, возвращение к отношениям как прежде, верой в то, что в Кремле готовы к изменениям в своем поведении и отказа от дальнейшей гибридной агрессии. Наша борьба продолжается!", – написал депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп продлил еще на 12 месяцев санкции против России, введенные в 2014 году из-за ее агрессию в Украине

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Санкции против России
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
санкции
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Порошенко думает, что трамп забыл кто слил его помощника. И если США друзья, то почему не вливают деньги в экономику Украины? А то только слова. Они в Афганистан больше вкладывают.
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фил филька
фил филька
а все таки веселый президент был петька) зеленский такие перлы выдавать не может)
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Порошенко будет висеть, раскачиваться на ветру и вонять. А дети его будут сидеть в подвалах. Аминь...
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