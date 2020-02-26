"Настоящие друзья!" Порошенко поблагодарил США за санкции против России

Решение США продлить еще на год санкции против Российской Федерации за аннексию Крыма – это свидетельство дружеской и партнерской позиции в отношении Украины.

Об этом на своей странице в сети Facebook написал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Он поблагодарил Вашингтон за очередной годовой период действия санкций против РФ.

"Мы благодарны за подтверждение преданности нашей общей борьбе с российским агрессором и твердость американской политики единства и солидарности с Украиной. Этим решением Соединенные Штаты направляют четкий сигнал о том, что считают действия Российской Федерации по Украине подрывом демократических институтов, безопасности, стабильности, суверенитета и территориальной целостности, угрозой и собственным национальным интересам", – написал Порошенко.

Он добавил, что такая позиция США является позицией настоящего друга и союзника.

"Как и мощный сигнал всем тем, кто мечтает категориями умиротворения агрессора, возвращение к отношениям как прежде, верой в то, что в Кремле готовы к изменениям в своем поведении и отказа от дальнейшей гибридной агрессии. Наша борьба продолжается!", – написал депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп продлил еще на 12 месяцев санкции против России, введенные в 2014 году из-за ее агрессию в Украине

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