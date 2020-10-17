Порошенко призвала власти Киева обеспечить школы планшетами для дистанционного обучения

В связи с обострением эпидемиологической ситуации в Киеве, связанной со стремительным распространением пандемии коронавируса, Марина Порошенко требует от столичной власти выделить средства из бюджета города, чтобы обеспечить учеников и учителей необходимыми для дистанционного обучения техническими средствами.

Об этом в своем открытом видеообращении заявила Марина Порошенко, возглавляющая список "Европейской Солидарности" на выборах кандидатов в депутаты Киевского городского совета после инспектирования столичных школ и встреч с учителями столицы.

Марина Порошенко отметила, что государственные органы фактически проиграли борьбу с пандемией коронавируса, ведь "центральная власть уже не способна управлять и контролировать ситуацию в стране, а местные – даже не пытаются выполнять их рекомендации".

По словам Марины Порошенко, несмотря на то, что в начале недели правительство рекомендовало начать каникулы в школах с 15 октября, столичная власть эту рекомендацию просто проигнорировала, что может привести к тяжелым последствиям. "Киевские ученики сегодня массово пошли в школы, а глава Госпотребслужбы Киева заявляет, что перед ними стоит задача "пассивно проимунизировать детское население"! То есть – инфицировать большее количество детей? А через них – их семьи? И это в ситуации, когда Киев уже в оранжевой зоне, киевские больницы переполнены, а столица находится на пороге настоящего эпидемиологического коллапса".

"Вместе с тем дети и учителя продолжают болеть, а киевские школы постепенно закрываются на карантин", – подчеркнула Марина Порошенко в видеообращении.

Именно поэтому Марина Порошенко требует от столичной власти не рисковать жизнью и здоровьем детей, немедленно упорядочить систему дистанционного обучения, а также обеспечить из местного бюджета столицы киевских школьников и учителей необходимыми электронными планшетами. "Ибо мы не имеем права потерять этот учебный год. Это и важная инвестиция, которую должен начать Киев. Инвестиция в будущее нашего города", – отметила Марина Порошенко.