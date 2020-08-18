Порошенко призвал власть Украины не дать Москве превратить Беларусь в провинцию

Пятый президент Украины Петр Порошенко обратился к действующей власти государства с призывом определиться с судьбой дальнейших отношений с Беларусью.

В заявлении, обнародованном пресс-службой партии "Европейская солидарность", политик напомнил, что наша страна не может позволить России превратить соседей в имперскую провинцию.

"Продолжаю внимательно следить за развитием ситуации в Беларуси. После 9 августа страна находится в новой политической реальности. Наша ответственность как соседнего государства, как настоящего друга и, наконец, как законодателя демократических правил в регионе – твердо заявить свою позицию", – убежден лидер "ЕС".

Порошенко подчеркнул, что прежде всего украинская власть должна дать четкие ответы на ряд сверхважных вопросов украинского-белорусского партнерства.

Признает ли Украина президентские выборы в Беларуси как такие, которые не были ни свободными, ни справедливыми, ни демократическими?

Признает ли Украина Лукашенко демократически избранным главой государства и будет ли дальше развивать с ним отношения?

Поддерживает ли официальный Киев позицию цивилизованного сообщества и белорусского народа о проведении новых президентских и парламентских выборов в Беларуси?

Что планирует делать Украина для обеспечения национальных интересов при обсуждении вопроса Беларуси на экстренном саммите ЕС 19 августа?

Будет ли продемонстрирована активная дипломатия президента Украины в сотрудничестве с лидерами ЕС и его государств-членов для координации подходов?

Поддерживает ли официальный Киев введение целевых санкций ЕС против лиц, причастных к грубому нарушению прав человека и применению силы против мирных граждан? Если так, то введет ли Украина аналогичные санкции на национальном уровне?

Не пора ли было бы созвать заседание СНБО для утверждения комплекса мер в целях обеспечения национальной безопасности Украины, включая укрепление наших северных рубежей, в условиях усиления российского военного присутствия в Беларуси?

Не пора ли Украине пересмотреть политические отношения с авторитарным режимом, который осуществляет репрессии против собственного народа и сфальсифицировал результаты выборов?

В условиях антиукраинской истерии со стороны белорусского режима и предательской позиции в вопросе передачи "вагнеровцев" анализирует ли власть плюсы и минусы смены Минска как переговорной площадки Трехсторонней контактной группы?

"Если анализирует, то хотел бы напомнить: в свое время я лично лоббировал Минск как место для переговоров с Москвой по миру на Донбассе, стремясь способствовать прекращению международной изоляции Беларуси, ее европеизации и демократизации", – подчеркнул Порошенко.

Подытоживая, он отметил, что главный вопрос – этот вопрос солидарности Украины и Беларуси в противодействии российской агрессии.

"И еще одно – не менее важное. Как украинские власти планируют противодействовать попыткам Кремля аннексировать Беларусь, сделать ее российской провинцией? Официальный Киев должен как можно скорее определиться в своей позиции и поддерживать белорусский народ, который демонстрирует мужество и твердость и требует изменений ради будущего своей страны. Так же убежден, что в наших межгосударственных отношениях обязательно будет и завтра, и послезавтра. Однако, с какой именно Беларусью мы хотим это "завтра и послезавтра"? Жыве Беларусь!" – резюмировал парламентарий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко призвал власти Беларуси прекратить насилие против своих граждан, освободить политзаключенных и провести досрочные президентские выборы. Он отметил, что Беларусь сползает в пучину хаоса и политической неопределенности.