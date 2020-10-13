Порошенко призвал украинцев соблюдать правила карантина, а Зеленского – не манипулировать в день голосования

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, который вылечился от коронавируса, призвал украинцев в условиях стремительного распространения заболевания быть ответственными и не пренебрегать правилами безопасности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "ЕС". Политик отметил, что из-за безответственной позиции власти спасение людей во многом зависит от них самих.

"Вы видите, что власть действует по принципу "Спасение утопающих – дело рук самих утопающих". Поэтому многое зависит от вас самих. Никому не желаю того, что сам на днях переживаю. Надевайте маски, и не на кадык, а на лицо. Мойте руки. С мылом и тщательно", – напомнил Петр Порошенко простые правила.

"Придерживайтесь дистанции. Наобнимаетесь еще и нацелуетесь, были бы живы и здоровы. Подумайте о безопасности родни и ближних. И тогда все будет хорошо", – убежден пятый президент.

"Победим и ковид-19 и зе-19. И коронавирус, и вирус дилетантства и непрофессионализма. И первый шаг – это надеть маску и прийти на местные выборы 25 октября. С соблюдением социальной дистанции – проголосовать за профессиональную команду в каждой области, городе, ОТГ и районе", – убежден Порошенко.

"Власти не помогут сомнительные манипуляционные опросы, которые противоречат избирательному законодательству. И незаконное вмешательство президента Зеленского в избирательный процесс на стороне слуг-банкротов. Сам таких и понабирал. Не помогут и попытки в день голосования под видом кварталовской пародии на референдум устроить под участками незаконную агитацию за одну из политических сил", – отметил лидер оппозиции.

"Наконец, мы предостерегаем власть от попыток вставить в этот так называемый опрос любую формулу, которая легитимизовала капитуляцию", – предупредил пятый президент.

Как писал OBOZREVATEL, Петр Порошенко вылечился от коронавируса и заявил, что 14 октября возвращается на работу.