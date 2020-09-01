Порошенко призвал углублять интеграцию Украины с ЕС

Пятый президент Украины Петр Порошенко призвал власти начать диалог по масштабному обновлению Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

На своей странице в Facebook лидер партии "Европейская солидарность" напомнил, что соответствующее соглашение вступило в силу три года назад.

"Сразу в памяти всплывают и героические месяца Евромайдан, и предательство Януковича и его клики, и двойное подписания документа, и жесткие дискуссии с россиянами по углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, и активная борьба России в европейских столицах для предотвращения ратификации Соглашения, и синхронная ратификация документа в Верховной Раде и Европарламенте, и кризис нидерландского референдума, и наш общий с лидерами ЕС поиск выхода из той, казалось бы, абсолютной безысходности", – пишет Порошенко.

Соглашение об ассоциации вступило в силу 1 сентября 2017 года. Facebook Петра Порошенко

"Сегодня мало кто уже вспоминает обо всех этих перипетиях и моменты чрезвычайного эмоционального напряжения, кажется, будто так всегда и было. Безвиз, ассоциация – я рад, что эти достижения моей каденции стали неотъемлемой частью современной Украины, ее идентичности, ее настоящего и будущего", – добавил пятый президент.

Порошенко подчеркнул, что неотложной задачей власти является обеспечение надлежащего выполнение Соглашения об ассоциации, углубление интеграции Украины во внутренний рынок Евросоюза и достижения критериев членства нашего государства в ЕС. "Без профессиональной компетентной системной работы всех ветвей власти, гражданского общества, бизнеса достичь успеха невозможно", – убежден он.

"Власть должна прекратить искать пути осуществления ревизии или свертывания нашей ассоциации с ЕС, а вместо этого начать амбициозный диалог с партнерами по масштабного обновления Соглашения для обеспечения европейского уровня жизни наших граждан", – отметил лидер "Европейской солидарности".

"Будущее Украины – в ЕС! "Европейская Солидарность" продолжит делать все возможное для скорейшего приближения этого момента", – добавил Порошенко.