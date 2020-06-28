Порошенко призвал срочно обратиться к ЕС и НАТО из-за ЧП на Прикарпатье

Власти должны немедленно обратиться в Европейский Союз и НАТО, чтобы были задействованы специальные программы гражданской защиты в районах Украины, страдающих от последствий разрушительного наводнения.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает пресс-служба ЕС.

Политик встретился с жителями села Били Ославы в Ивано-Франковской области. Команда Порошенко привезла в районы стихийного бедствия генераторы и помпы для откачки воды, а также ознакомилась с масштабами разрушений, чтобы составить план дальнейших действий.

Несмотря на ливень, на встречу с Порошенко пришло очень много людей. Местная учительница Леся Бойко попросила "Европейскую Солидарность" проконтролировать, как власти распределят финансовую помощь, выделенную на преодоление последствий стихии.

"Я – пластунка, учительница местной школы Леся Бойко. Недавно господин Зеленский объявил, что на Запад Украины будет выделено очень много средств. Так же говорили, что ЕС для нас выделят, я слышала, что говорили – и Америка. Может ли ваша партия проконтролировать эти средства? Ведь чует мое сердце, что большая часть не дойдет до таких, как мы", – отметила учительница.

"Мы приехали не с пустыми руками и не просто "поговорить". Мы приехали для того, чтобы помочь людям светом, помочь откачать воду. Помочь там, где мы можем, в том числе строительными материалами и техникой. Если власть ждет – мы уже здесь. Мы как оппозиция будем давить на власть и контролировать. Это – наша функция. Я вам обещаю здесь, на Прикарпатье – зубами выгрызем. Не дадим украсть ни копейки из средств, которые должны идти в том числе на вашу поддержку", – отметил Порошенко.

"Я призываю всех украинцев: бок о бок помогите Прикарпатью. Я сегодня не буду жестко критиковать власть за неэффективные действия здесь, в Прикарпатье. Разберемся позже. Но мы должны обратиться к соседним странам, потому что в Прикарпатье беда. Обратиться в ЕС, потому что есть специальная программа гражданской защиты, которая дает эффективный ответ в течение считанных часов. Они сегодня должны быть здесь, у нас, в Прикарпатье. Обратиться в НАТО, ибо новая программа расширенных возможностей позволяет, чтобы силы гражданской обороны были здесь и помогли восстановить мосты, дороги, защитить дамбы, защитить людей. И мы будем делать это либо сами, либо с властью, но в первую очередь надо помочь людям", – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, команда пятого президента побывала в селе Черный Поток, фактически оказавшимся отрезанным от цивилизации.