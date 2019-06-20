ГлавнаяНовости
МоваЯзык
БлогиМир

/Новости политики

Порошенко призвал собрать СНБО для защиты ПЦУ от Москвы

977Читать материал на украинском

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко призвал президента Украины собрать СНБО.

Причиной стал иск украинского филиала Русской православной церкви (РПЦ) об отмене государственной регистрации автокефальной Православной церкви Украины (ПЦУ). Соответствующее видеообращение политик опубликовал в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Петр Порошенко

Петр Порошенко

прямой

"Это не церковный вопрос. Это вопрос национальной безопасности, который требует внимания и президента, и СНБО. Тезис о том, что украинское государство не должно вмешиваться в церковные дела, – это красивая теория. А в суровой действительности она означает равнодушие к российскому вмешательству" , – отметил Порошенко.

Пятый президент подчеркнул, что иск выплыл после поездки руководства украинского филиала РПЦ с лидером "Оппоблока" Вадимом Новинским в Москву.

Новости
У Порошенко поддержали акцию против Портнова под КНУ им. Шевченко

"Что лучше может иллюстрировать реальность российского реванша, контуры которого становятся все более зримыми? Все очевиднее атака на наши ценности, на фундамент государственности, который нуждается в защите", – сказал Порошенко.

Он добавил, что "Европейская солидарность" идет на выборы, чтобы в Верховной Раде дать отпор силам реванша, бороться за украинские ценности с прокремлевскими оппоблоками и оппозиционными платформами.

"Вопрос о нашей духовной независимости от Кремля относится к сфере национальной безопасности, и он был, есть и будет оставаться в центре нашего внимания", – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат в народные депутаты от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич заявила, что их политсила способна противостоять силам реванша в Украине.

Ранее Петр Порошенко назвал главных оппонентов "ЕС" на досрочных выборах в Верховную Раду – пророссийские партии Бойко-Медведчука и Мураева-Вилкула.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персона
Петр Порошенко
Тег
Партия "Европейская солидарность"
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
4
Смешно
10
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ш. Олег
Ш. Олег
Когда-то, в школе ещё, я баловался сочинением шуточных "эпических" поэм. Одна из них начиналась так: "Как-то летом спозаранку прокричал петух, и завел свою шарманку старый дед Евтух, под унылые аккорды вытер слёзы с глаз и, скривив печально морду, начал свой рассказ… " Вот примерно что-то такое делает сейчас и Пётр Алексеевич. Кто о чём, а голый о бане. Пусть в трусах у себя поищет - вдруг и там рука Москвы отыщется, которая давно и крепко держит его за яйца? :)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Зашибись!!!)))))) Главное не останавливаться. Добейте это государственное недоразумение (Украина) Территория, которая сейчас называется Украиной, никогда не была государством и никогда им не будет.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel