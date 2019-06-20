Порошенко призвал собрать СНБО для защиты ПЦУ от Москвы

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко призвал президента Украины собрать СНБО.

Причиной стал иск украинского филиала Русской православной церкви (РПЦ) об отмене государственной регистрации автокефальной Православной церкви Украины (ПЦУ). Соответствующее видеообращение политик опубликовал в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Петр Порошенко прямой

"Это не церковный вопрос. Это вопрос национальной безопасности, который требует внимания и президента, и СНБО. Тезис о том, что украинское государство не должно вмешиваться в церковные дела, – это красивая теория. А в суровой действительности она означает равнодушие к российскому вмешательству" , – отметил Порошенко.

Пятый президент подчеркнул, что иск выплыл после поездки руководства украинского филиала РПЦ с лидером "Оппоблока" Вадимом Новинским в Москву.

"Что лучше может иллюстрировать реальность российского реванша, контуры которого становятся все более зримыми? Все очевиднее атака на наши ценности, на фундамент государственности, который нуждается в защите", – сказал Порошенко.

Он добавил, что "Европейская солидарность" идет на выборы, чтобы в Верховной Раде дать отпор силам реванша, бороться за украинские ценности с прокремлевскими оппоблоками и оппозиционными платформами.

"Вопрос о нашей духовной независимости от Кремля относится к сфере национальной безопасности, и он был, есть и будет оставаться в центре нашего внимания", – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат в народные депутаты от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич заявила, что их политсила способна противостоять силам реванша в Украине.

Ранее Петр Порошенко назвал главных оппонентов "ЕС" на досрочных выборах в Верховную Раду – пророссийские партии Бойко-Медведчука и Мураева-Вилкула.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!