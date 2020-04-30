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30 апреля • обновлено в 15:16
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Порошенко призвал парламент проголосовать за страхование медиков от COVID-19

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Лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Петр Порошенко призвал парламентские фракции на внеочередном заседании 30 апреля проголосовать за страхование медиков на случай заболевания COVID-19. Если соответствующий закон будет принят, врачи будут больше защищены уже начиная с мая. Об этом Порошенко заявил на согласительном совете в ВРУ в четверг, 30 апреля.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

eurosolidarity.org

Пятый президент подчеркнул: на внеочередном заседании парламентарии должны рассматривать только важнейшие вопросы, касающиеся противостояния пандемии и защиты людей, обороны государства и спасения экономики. И вопрос защиты врачей, которые от начала эпидемии составили пятую часть всех больных коронавирус, является одним из главных вопросов, убежден политик.

"Меньше двух месяцев прошло с появления первого больного в Украине 3 марта. Сегодня уже более 10 400 больных. И хочу отдельно подчеркнуть, что 2063 из них – это врачи. Более того, за последние шесть дней медиков заболело более 600. 16 врачей умерло", – отметил Порошенко.

Он напомнил, что включения в повестку дня с 22 апреля ожидаетпредложенный "Европейской Солидарностью" законопроект, который предусматривает защиту для медиков, которые больше других рискуют заразиться.

"Мы предложили 22 апреля законопроект, который был зарегистрирован и который предусматривал обеспечение и определение объемов страхования врачей в случае заболевания и, не дай Бог, на случай смерти. Так, как мы это сделали в 2014 году, когда мы застраховали наших воинов. Подчеркиваю: с момента регистрации законопроекта заболело более 600 врачей, которые, к сожалению, страховку не получат", – обратил внимание Порошенко.

Он сообщил, что фракция получила подписные листы относительно проведения внеочередного заседания для принятия закона о страховании медиков, и призвал лидеров других депутатских фракций и групп поддержать эту инициативу.

"Мы получили подписные листы. Я обращаюсь ко всем, кто присутствует в этом зале, к руководителям фракций: мы не тянем одеяло на себя, давайте вместе подпишем и приведем, в том числе, и сегодня внеочередное заседание, которое позволит рассмотреть законопроект 3376, который уже с мая обеспечит надлежащее страхование врачей", – призвал лидер "Европейской Солидарности".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Петр Порошенко сообщил обнадеживающую новость: Украина может получить миллиард евро для преодоления последствий пандемии. Так Европа планирует поддержать наше государство в трудные времена.

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Тема
Коронавирус
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
Партия "Европейская солидарность" Верховная Рада Украины
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