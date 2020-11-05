Порошенко призвал парламент немедленно возобновить действие антикоррупционных законов

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Политика
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Порошенко призвал возобновить действие антикоррупционных законов

Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко призвал народных депутатов Украины немедленно восстановить действие антикоррупционных законов и не идти на поводу олигархических интересов.

Как сообщила пресс-служба политсилы, он подчеркнул, что достиг важной позиции с послами "Большой семерки".

"Позавчера у меня состоялась встреча с послами "Большой семерки". У нас достигнута чрезвычайно важна позиция, срочно надо восстановить действие антикоррупционных законов. У меня было альтернативное предложение, чтобы мы сократили срок подготовки к рассмотрению этого законопроекта в один день и сегодня рассмотрели восстановление действия антикоррупционных законов", – заявил Порошенко.

"Дубинский (народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский ред.) пытается заблокировать рассмотрение антикоррупционных законов, и сегодня это известно всей стране и всему миру. Не идите у него на поводу", – призвал Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко провел встречу с послами стран "Группы семи" и ЕС в Украине, которая состоялась под председательством США в Группе. Важное внимание было уделено местным выборам, которые произошли в стране, конституционному кризису и ситуации с коронавирусом.

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