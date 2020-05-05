Порошенко: если бы предприниматели не вышли на протест, карантин не смягчили бы!

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко заявил, что представители малого и среднего бизнеса, которые во время карантина остались без доходов, имеют законное право на поддержку от государства прямо сейчас, а не после окончания карантина.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV. Порошенко отметил, что решение о смягчении карантина было принято под давлением акций протеста представителей бизнеса, а не медицинским показаниям.

"Если бы предприниматели не вышли на протест, если бы люди не протестовали против закрытия рынков, я уверен, что этого решение не было бы", – убежден Порошенко.

Петр Порошенко

"Знаете ли вы, что в сфере обслуживания 42 процента предприятий, зарегистрированных подали заявления на ликвидацию. Людям, которые там работали, некуда будет возвращаться", – подчеркнул Порошенко.

Лидер "ЕС" подчеркнул, что сотни работников сейчас остались без работы и ждут от государства пособие по безработице.

"О каком создания новых рабочих мест вы сейчас говорите, когда сотни тысяч работников увольняются с работы и сейчас становятся в длинную очередь на получение хотя бы нескольких тысяч пособий по безработице. Когда принимаются подобные решения, то мы точно должны рассматривать баланс – жаль карантина для экономики и социальной политики. На сегодняшний день 52% людей заявили в ходе опроса, что они больше не имеют средств на жизнь", – констатировал Порошенко.

"Малый и средний бизнес – они в первую очередь нуждаются в помощи, потому что самозанятые – работники рынков, магазинов, – они работали и сами себя обеспечивали работой. Чего они ждут? Отсрочите им уплату тех платежей, которые не зависят от результатов деятельности. Ибо НДС они не будут платить, у них не будет входного НДС. Но аренду, налог на землю, налог на имущество, проценты по кредитам перенесите их на время окончания карантина. Это то, чего они ждут. На сегодняшний день это абсолютно в возможностях для бюджета, и это только первый шаг. Сказать, что мы будем делать это, когда карантин закончится – это нарушение закона. Ибо правительство безусловно вправе вводить карантин. И все обязаны выполнять решения правительства. Но правительство должно компенсировать и нести ответственность за реализацию своих решений", – убежден пятый президент.

Он привел пример, как в других странах Европы организуют работу малого бизнеса, в частности, в сфере услуг в условиях эпидемии.

"Испания с сегодняшнего дня начинает смягчения карантина. Заведения общественного питания, бытовые мастерские и др. Они выдают специальный сертификат. Там выписаны специальные требования, и каждый владелец бьется, чтобы у него сертификат не отнимали. Он сохраняет необходимое расстояние, максимальное количество посетителей, все необходимые средства защиты. Берите на вооружение, я готов это передать. Вводите различные средства", – призвал чиновников лидер "Европейской солидарности".

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Европейская солидарность" собрала 150 подписей для проведения внеочередного заседания парламента, на котором требует проголосовать законы о страховании врачей и о массовом тестировании на коронавирус.