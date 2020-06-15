Порошенко призвал остановить "пятую колонну" Януковича и пророссийский реванш в Украине
Порошенко призвал остановить пророссийский реванш в Украине
Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал нынешнюю власть остановить ползучий пророссийский реванш.
Об этом он заявил под стенами Киевского апелляционного суда, где состоялось заседание по делу о государственной измене беглого экс-президента Виктора Януковича. Он отметил, что соратники Януковича пытаются оправдать российскую агрессию против Украины.
"Сегодня здесь решается дальнейшая судьба нашего государства, и каждый должен приложить максимум усилий для того, чтобы защитить будущее Украины. Вы слышали в этом зале, что "пятая колонна", соратники Януковича пытаются оправдать клику Януковича, которая сдала Украину России. Какие еще доказательства нужны, когда эти преступники написали письмо вопреки Конституции и законодательству Украины пригласили оккупантов в Украину? Это доказано и не опровергнуто никем", – напомнил Порошенко о событиях зимы 2014 года.
Пятый президент подчеркнул, что цель Януковича и его приспешников – переложить ответственность со страны-агрессора на украинцев.
"К сожалению, я вынужден это констатировать, что при действующей власти в Украине эти приспешники начали возвращаться. И не просто возвращаться, используя и чувствуя собственную безнаказанность, – но и прорвались в ряды действующей власти", – отметил Порошенко.
"Они называют события 2014 года и Революции Достоинства мятежом, захватом власти. Они избегают слова "агрессия". Они избегают называть того, кто должен нести ответственность за эту агрессию. И назначали в руководство высших правоохранительных органов государства адвокатов Януковича. В Офисе президента находятся адвокаты Ефремова, которые координируют работу правоохранительных органов и судов по преследованию не тех, кто убивал украинцев, не тех, кто работал на Россию. А по преследованию добровольцев, волонтеров, преследованию Маруси Зверобой и Софии Федины, Татьяны Чорновил и Стерненко, преследованию добровольцев, которые проходили по делу Шеремета", – отметил Порошенко.
Он поблагодарил активистов, которые пришли под стены Апелляционного суда, чтобы выразить свою четкую позицию о недопустимости реванша.
"Ибо первыми приедут соратники Януковича, вторым приедет сам Янукович, а третьим, а может и первым – Путин. И нам, народу, который заплатил такую высокую цену за это все, нельзя этого допустить", – убежден лидер "Европейской солидарности".
Он обратился к нынешней власти с требованием прекратить попытки ревизии событий Революции Достоинства в угоду Путину и пророссийским силам.
"Это ваша ответственность – остановить ползучий российский реванш, это ваша ответственность – доказать, что так называемые "12 пунктов плана Кремля" – это не задача вам, опровергнуть вашими прямыми действиями. Я твердо убежден, что Украина сейчас должна остановить эти события, потому что они очень похожи на события ноября 2013 года. Экономика падает, власть неопытная, не в силах остановить пандемию коронавируса и пытается остановить отсутствие хлеба и сала у украинцев видосикамм и поп-корном", – предостерег Порошенко.
Он также отметил, что гражданское общество и демократическая оппозиция не позволят реализовать путинские сценарии в Украине.
"Мы сильные, мы вместе, мы остановим ползучий российский реванш. Именно поэтому сегодня я здесь, именно поэтому сегодня вы все здесь. Мы вместе победим", – убежден пятый президент.
Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко во время выступления в апелляционном суде по делу о госизмене Януковича заявил о попытке стороны защиты в угоду России переложить ответственность за незаконную аннексию Крыма и войну на Донбассе на Украину и оправдать российскую агрессию против нашей страны.