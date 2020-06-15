Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал нынешнюю власть остановить ползучий пророссийский реванш.

Об этом он заявил под стенами Киевского апелляционного суда, где состоялось заседание по делу о государственной измене беглого экс-президента Виктора Януковича. Он отметил, что соратники Януковича пытаются оправдать российскую агрессию против Украины.

"Сегодня здесь решается дальнейшая судьба нашего государства, и каждый должен приложить максимум усилий для того, чтобы защитить будущее Украины. Вы слышали в этом зале, что "пятая колонна", соратники Януковича пытаются оправдать клику Януковича, которая сдала Украину России. Какие еще доказательства нужны, когда эти преступники написали письмо вопреки Конституции и законодательству Украины пригласили оккупантов в Украину? Это доказано и не опровергнуто никем", – напомнил Порошенко о событиях зимы 2014 года.

Пятый президент подчеркнул, что цель Януковича и его приспешников – переложить ответственность со страны-агрессора на украинцев.

"К сожалению, я вынужден это констатировать, что при действующей власти в Украине эти приспешники начали возвращаться. И не просто возвращаться, используя и чувствуя собственную безнаказанность, – но и прорвались в ряды действующей власти", – отметил Порошенко.

"Они называют события 2014 года и Революции Достоинства мятежом, захватом власти. Они избегают слова "агрессия". Они избегают называть того, кто должен нести ответственность за эту агрессию. И назначали в руководство высших правоохранительных органов государства адвокатов Януковича. В Офисе президента находятся адвокаты Ефремова, которые координируют работу правоохранительных органов и судов по преследованию не тех, кто убивал украинцев, не тех, кто работал на Россию. А по преследованию добровольцев, волонтеров, преследованию Маруси Зверобой и Софии Федины, Татьяны Чорновил и Стерненко, преследованию добровольцев, которые проходили по делу Шеремета", – отметил Порошенко.

Он поблагодарил активистов, которые пришли под стены Апелляционного суда, чтобы выразить свою четкую позицию о недопустимости реванша.

"Ибо первыми приедут соратники Януковича, вторым приедет сам Янукович, а третьим, а может и первым – Путин. И нам, народу, который заплатил такую высокую цену за это все, нельзя этого допустить", – убежден лидер "Европейской солидарности".

Он обратился к нынешней власти с требованием прекратить попытки ревизии событий Революции Достоинства в угоду Путину и пророссийским силам.

"Это ваша ответственность – остановить ползучий российский реванш, это ваша ответственность – доказать, что так называемые "12 пунктов плана Кремля" – это не задача вам, опровергнуть вашими прямыми действиями. Я твердо убежден, что Украина сейчас должна остановить эти события, потому что они очень похожи на события ноября 2013 года. Экономика падает, власть неопытная, не в силах остановить пандемию коронавируса и пытается остановить отсутствие хлеба и сала у украинцев видосикамм и поп-корном", – предостерег Порошенко.

Он также отметил, что гражданское общество и демократическая оппозиция не позволят реализовать путинские сценарии в Украине.

"Мы сильные, мы вместе, мы остановим ползучий российский реванш. Именно поэтому сегодня я здесь, именно поэтому сегодня вы все здесь. Мы вместе победим", – убежден пятый президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко во время выступления в апелляционном суде по делу о госизмене Януковича заявил о попытке стороны защиты в угоду России переложить ответственность за незаконную аннексию Крыма и войну на Донбассе на Украину и оправдать российскую агрессию против нашей страны.