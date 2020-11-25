Порошенко призвал новоизбранную власть во Львове к сотрудничеству и пообещал поддержку "ЕС"

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко поблагодарил львовян за поддержку на местных выборах, призвал политические лагеря унять эмоции и наладить конструктивное сотрудничество.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Политик отметил большую поддержку "Евросолидарности" во Львове.

"Низкий поклон львовянам за особо высокий уровень поддержки "Европейской солидарности" на выборах в областной и городской советы. Спасибо тем, кто в первом и втором турах поддержал Олега Синютку. Спасибо всем, кто проявил неравнодушие и принял участие в голосованиях", – написал Порошенко.

"Наша политическая сила уважает выбор общины. Воля избирателей – закон для политиков", – отметил Порошенко.

По его убеждению, первое, что сейчас должны сделать оба лагеря – завершить избирательную кампанию и обуздать эмоции, бушующие несколько последних дней.

"Одни, к сожалению, приняли хотя и законное, но поспешное решение. А другие, к сожалению, пытаются разыграть роль жертвы. Решение же львовян мудрое: будет власть, и будет оппозиция, как это и должно быть при демократии", – отметил лидер "Европейской солидарности".

"И обоим следует как можно скорее обеспечить старт новоизбранного местного самоуправления на благо Львовской объединенной территориальной общины. А команда "Европейской солидарности" готова подставить плечо еще и на уровне Верховной Рады", – отметил пятый президент.

Петр Порошенко / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным экзит-пола "Студии Савика Шустера", проведенного компанией Liberty Report и обнародованного 22 ноября после окончания голосования, во втором туре выборов мэра во Львове победил действующий глава города Андрей Садовый, за него проголосовало 62,8% избирателей. За Олега Синютку отдали голоса 37,2% львовян.