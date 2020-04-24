Пятый президент Украины Петр Порошенко отметил, что Верховная Рада должна немедленно проголосовать во втором чтении и в целом банковский закон, необходимый для получения программы финансирования от МВФ, поскольку ситуация в экономике угрожающая.

Он напомнил, что окончательное принятие этого критически важного закона блокируется провластным монобольшинством.

"Мы требовали и требуем немедленно поставить банковский закон в повестку дня сессии. Сегодня в Верховной Раде этого закона нет. Сегодня – потому что все, кто давали поправки для того, чтобы замедлить принятие закона, они относятся к фракции "Слуга народа", и власти надо определиться – она с Украиной или она с Коломойским", – подчеркнул Порошенко.

Петр Порошенко

"Сегодня же проголосовать закон, сегодня получить транш МВФ. Наши совместные усилия привели к тому, что Европейская Комиссия и Европейский Парламент приняли решение об увеличении макрофинансовой помощи в 1,2 млрд евро. 600 миллионов, которые должны поступить без каких-либо предварительных условий, включить в состав государственного бюджета и уже с завтрашнего дня начинать работать", – призвал пятый президент.

"Чего мы тянем? Мы будем требовать, чтобы никаких других вопросов в повестке дня не было, кроме трех вопросов – оборона, врачи и социальная поддержка людей и поддержка экономики", – отметил лидер "Европейской солидарности".

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Европейская солидарность" заявила, что требует вынесения на ближайшее внеочередное заседание Верховной Рады закон о банках, от принятия которого зависит получение международной помощи на преодоление последствий коронавируса и экономического кризиса.