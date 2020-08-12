Порошенко призвал Беларусь прекратить насилие и объявить досрочные выборы

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал власти Беларуси прекратить насилие против своих граждан, освободить политзаключенных и провести досрочные президентские выборы.

Об этом говорится в его заявлении, опубликованную на сайте партии "Европейская солидарность". Порошенко отметил, что Беларусь сползает в пучину хаоса и политической неопределенности.

"В эти дни внимание Украины, всей Европы и мира приковано к событиям в соседней Беларуси, где разворачивается глубокий политический кризис. Для Украины и для меня лично Беларусь всегда была и будет особенно важной страной. Белорусы – традиционные друзья и партнеры в Краинский народа, искренние , миролюбивые и добропорядочные братья по крови и духу. Демократическая, стабильная, процветающая и независимая Беларусь является одним из ключевых факторов безопасности и благосостояния Украины. Поэтому я не могу молча наблюдать за тем, как Беларусь сползает в пучину хаоса и политической неопределенности", – сказал лидер "ЕС".

Порошенко отметил, что белорусские власти должны найти ответ на требования белорусского общества, которое стремится и готово к демократическим переменам в жизни государства.

"Считаю, что белорусским властям необходимо немедленно прекратить насилие против своих граждан и одновременно не допустить провокаций и подстрекательств к насилию. Это – первых. Во-вторых, освободить из тюрем и мест содержания политических заключенных и мирных протестующих и прекратить преследование политических оппонентов. В-третьих, обеспечить инклюзивный и открытый диалог власти с белорусским обществом. Уважать право на свободу СМИ и мысли, как и беспрепятственного доступа к всемирной сети Интернет", – сказал пятый президент.

"В-четвертых, объявить о проведении досрочных президентских выборов в Беларуси с широким привлечением БДИПЧ/ОБСЕ и Совета Европы, пригласить для наблюдения представителей ведущих международных организаций и структур, способствовать доверию избирательному процессу. В-пятых, призываю украинскую власть в контакте с нашими партнерами по Люблинском треугольнике назначить Специального представителя Украины по Беларуси, который должен активно способствовать урегулированию ситуации и подтвердить стратегическую роль нашего государства в регионе. Необходимо также накануне запланированного на пятницу заседания Совета Министров ЕС организовать контакты представителей ЕС с МИД Беларуси для с "выяснения и решения проблемных вопросов, связанных с политическим кризисом в Беларуси", – добавил Порошенко.

Он также призвал международное сообщество следить за действиями российского агрессора, "который только ждет удобного момента для того, чтобы покончить с белорусской государственностью и независимостью".

"Говорю об этом, ведь точно знаю, что длительное время внимание агрессора на себя замыкала Украины. Сегодня Европа должна думать и действовать стратегически. Мы не имеем права потерять Беларусь. Никому – ни белорусским властям, ни белорусскому народу, ни Евросоюзу, и тем более Украине – не нужна Беларусь как западная провинция Российской неоимперии. Мы не должны дать ни малейшего шанса мародерство Кремля. Политическая партия "Европейская солидарность" продолжит координировать дальнейшие действия с международными партнерами в рамках Европейской народной партии, Международного демократического союза и межпартийной взаимодействия", – заметил Порошенко.